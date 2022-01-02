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02.01.2022 09:00
Рубрика: Экономика

В России появится электронный реестр турагентов

Текст: Евгений Гайва
Туристы смогут проверить благонадежность турагента, прежде чем платить ему деньги за тур. В 2022 году вступил в силу закон о реестре турагентов.
Фото: Томское отделение РГО Фото: Томское отделение РГО
Фото: Томское отделение РГО

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, должны до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентов.

Фото: iStock
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Эта процедура бесплатная. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут. Такие изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Сведения реестра будут доступны всем туристам.

Собираясь приобретать тур, путешественник сможет прямо со своего телефона проверить, есть ли конкретный турагент в реестре, то есть легально ли он работает. В электронном виде можно будет посмотреть названия, реквизиты, регистрационные данные компаний.

Кроме того, турист сможет проверить информацию по конкретному туру. Формируют турпродукт туроператоры, а агенты туры только продвигают и продают. В электронной системе каждый турагент будет связан с тем или иным туроператором отдельным договором. Это означает, что информация о таком договоре должна быть доступна и по конкретному приобретаемому туру. Причем в реестре будут отмечаться и субагенты, то есть так называемые, центры бронирования. Они сами будут нести ответственность за продаваемые туры.

Новые правила, по мнению экспертов, помогут сократить число случаев мошеннических действий на туристическом рынке. До пандемии особенно много мошенников было на рынке выездного туризма. Но теперь они переориентировались на внутренний туризм.

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