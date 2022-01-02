Власти Сеула обвинили домашних котов в более чем 100 пожарах

"Следите за своими милыми домашними котами, они невольно могут сжечь вам квартиру" - так можно перефразировать статистику и последовавшие к ней разъяснения со стороны Центра по борьбе с пожарами и прочими бедствиями города Сеул.

Проанализировав итоги расследований причин пожаров, которые произошли в период с января 2019 по ноябрь 2021 гг., сотрудники Центра выяснили, что в 107 случаях возгорания были спровоцированы действиями котов.

Чаще всего "мурзики" случайно включали различные нагревательные электроприборы, где используются сенсорные кнопки, что в итоге приводило к пожару. Особенно это касается современных электрических печей. Как выяснилось, кнопки на устройствах прекрасно реагируют и на лапы животных, в частности, котов и кошек.

Согласно статистике мэрии Сеула, из 107 случаев пожаров, спровоцированных кошками, 52 произошли тогда, когда хозяев не было дома, и все заканчивалось довольно плачевно.

"Мы продолжаем получать доклады, согласно которым причинами пожаров стали действия домашних питомцев. Мы советуем владельцам животных учитывать то, что питомцы невольно могут спровоцировать возгорание, и заранее устранять потенциально опасные ситуации", - заявил сотрудник Центра по борьбе с пожарами и прочими бедствиями города Сеул Чон Гё Чхоль.