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02.01.2022 11:26
Рубрика: Культура

Второй итальянский выпуск "Вечернего Урганта" получился даже лучше, чем первый

Текст: Сусанна Альперина
В этом Новом году выбор шоу и программ особенно велик, ведь смотрят их теперь не только по ТВ, но и в Сети. Развлечения представлены в различных жанрах и на любой вкус - от классики (Новый год с Юрием Башметом на канале "Россия -Культура") до андеграундного "Квартирника у Маргулиса" на НТВ и "чехословацкого" Нового года на RuTube.

Новый, второй по счету итальянский выпуск "Вечернего Урганта" "СIAO, 2021!" можно было вчера вечером смотреть одновременно на Первом канале и в социальной сети ВКонтакте.

Фото: предоставлено Первым каналом
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Но во втором случае, признаться честно, даже немного мешало огромное количество лайков и сердечек и восхищенные комментарии. Хотя к последним хотелось присоединиться. Напомним, что в прошлом году первый итальянский выпуск популярного вечернего шоу "СIAO, 2020!" стал рекордсменом по просмотрам - в Сети и на ТВ.

Было понятно, что нужно продолжать. Однако авторы не стали повторять сами себя - во второй программе спели те, кто не выступал в первой.

Вот что говорил сам Иван Ургант, анонсируя шоу: "...У пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть. Мы снова переместимся в Италию, но к нам придут совершенно другие артисты, не будет никого из тех, кто пел год назад...".

Что больше всего запомнилось из программы. Отличная работа всей команды ведущих - помимо Урганта, это Александр Гудков, Дмитрий Хрусталев, Алла Михеева. В данном случае Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele. Все уже говорят на итальянском, как на родном языке. Субтитры были сделаны так, что добавили юмора и в без того не скучное шоу.

В общем, если бы Ургант с командой также работали весь год - на нашем телевидении были бы совершенно другие вечера, но мы понимаем, что в ежедневном режиме такое шоу не сделаешь. Новогодний выпуск - другие ресурсы и затраты.

Фото: kinopoisk.ru
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Одно из главных открытий программы - певица Манижа. Можно пошутить, что, если бы на престижном международном конкурсе в 2021 году она выступила с таким же номером, как в новогоднем "Вечернем Урганте", мы бы точно выиграли "Евровидение". Для тех, кто не смотрел расскажем, что Манижа переоделась и преобразилась в итальянского мачо Маничи - любителя "сладкой жизни" и женщин.

Еще одна героиня программы - Джулия Пересильди (Юлия Пересильд). Оказалась очень хороша в образе итальянки - правда, темперамент у нее другой - наш, российский. В шоу показали "кадры" из нового фильма, снятого в космосе. По юмористическому сюжету у группы на орбите закончился гель для волос и другие средства для стайлинга.

Блогер Слава Марлоу - открытие для телевизионного зрителя. В Сети это - один из самых популярных персонажей на сегодняшний день. После шоу его многомиллионная армия поклонников явно еще пополнится, ведь известно, что ничто так не влияет на рейтинги в наши дни, как симбиоз ТВ и интернета.

Актеру Сергею Бурунову очень идет пышная шевелюра. В образе, который ему придумали в новогоднем шоу Урганта, он мог бы украсить любую картину. В самой же программе представили несуществующий фильм с его участием, в котором он играет борца с мафией (а-ля комиссар Каттани) и поедателя пасты.

Филипп Киркоров в программе "СIAO, 2021!" на удивление не пел. Но оба костюма и образ Пиппо - ни на одном канале в новогодних шоу, наверняка, не было так красиво и смешно одновременно. В его конкретном случае.

Фото: Getty Images
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Максим Галкин доказал, что ему удаются и пародии на итальянском. Солнечная "Рената Литвинова" - это было смешно, а то, как ругается итальянский "Жириновский", могло вызвать улыбку даже у самых предвзятых скептиков.

Еще одно украшение шоу - Лолита - по сюжету "Мисс Ломбардия", потому что ее корона только что из ломбарда. Если ее в следующем году делать полноценной соведущей итальянского шоу - никто не пожалеет. Темперамент у актрисы и певицы - южный и яркий.

И последнее, что хочется сказать - про использование дипфейка - то есть изображения, сделанного с использованием искусственного интеллекта, в частности - нейронных технологий. Создатели программы применили этот метод для того, чтобы в необычном ракурсе показать новогоднее обращение президента. И это второе остроумное - простите за каламбур - обращение к Обращению в этом году. Первое было в новогоднем специальном эпизоде сериала "Вампиры Средней полосы".

Когда появятся рейтинги новогодних программ, интересно будет сравнить - где будет больше просмотров - там, где празднуют "чехословацкий" Новый год на RuTube или "итальянский" - на Первом канале и ВКонтакте. Обозреватель "РГ" в этом году делает ставку на шоу Урганта.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео РГ-Фото

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