За сутки в России подтверждено 18233 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 1824
- Санкт-Петербург 1468
- Московская область 1364
- Челябинская область 468
- Свердловская область 466
- Иркутская область 440
- Нижегородская область 438
- Краснодарский край 422
- Пермский край 405
- Алтайский край 386
- Приморский край 378
- Красноярский край 354
- Ленинградская область 338
- Ростовская область 337
- Хабаровский край 315
- Омская область 308
- Кемеровская область 303
- Новосибирская область 300
- Самарская область 283
- Тюменская область 265
- Воронежская область 251
- Республика Башкортостан 249
- Саратовская область 244
- Волгоградская область 240
- Владимирская область 222
- Ярославская область 214
- Тульская область 214
- Архангельская область 208
- Пензенская область 208
- Кировская область 198
- Тамбовская область 197
- Брянская область 190
- Тверская область 182
- Астраханская область 176
- Калининградская область 174
- Республика Коми 161
- Республика Бурятия 158
- Ставропольский край 157
- Белгородская область 147
- Ханты-Мансийский автономный округ 147
- Республика Карелия 141
- Ивановская область 140
- Томская область 139
- Новгородская область 137
- Орловская область 128
- Курганская область 122
- Забайкальский край 120
- Оренбургская область 120
- Псковская область 119
- Амурская область 118
- Рязанская область 110
- Калужская область 106
- Мурманская область 103
- Республика Дагестан 102
- Липецкая область 98
- Смоленская область 97
- Республика Татарстан 97
- Республика Саха (Якутия) 96
- Республика Крым 95
- Кабардино-Балкарская Республика 90
- Ульяновская область 81
- Ямало-Ненецкий автономный округ 79
- Республика Адыгея 78
- Сахалинская область 71
- Курская область 71
- Республика Северная Осетия-Алания 70
- Вологодская область 69
- Республика Ингушетия 66
- Карачаево-Черкесская Республика 63
- Республика Мордовия 62
- Республика Хакасия 61
- Республика Чувашия 55
- Удмуртская Республика 52
- Севастополь 50
- Чеченская Республика 50
- Республика Марий Эл 43
- Костромская область 32
- Республика Алтай 26
- Еврейская автономная область 23
- Камчатский край 16
- Республика Калмыкия 14
- Магаданская область 11
- Республика Тыва 11
- Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 537 966 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Республика Калмыкия 0,04%
За последние сутки подтверждено 811 смертей:
- Москва 69
- Санкт-Петербург 57
- Московская область 41
- Красноярский край 39
- Свердловская область 29
- Челябинская область 26
- Алтайский край 26
- Воронежская область 21
- Республика Крым 21
- Нижегородская область 21
- Ярославская область 20
- Ставропольский край 20
- Ростовская область 18
- Республика Чувашия 17
- Самарская область 17
- Брянская область 16
- Краснодарский край 16
- Волгоградская область 16
- Иркутская область 16
- Рязанская область 12
- Омская область 12
- Пермский край 11
- Тюменская область 11
- Новосибирская область 11
- Тульская область 10
- Пензенская область 10
- Саратовская область 10
- Ульяновская область 10
- Ивановская область 9
- Липецкая область 9
- Астраханская область 9
- Забайкальский край 9
- Псковская область 8
- Республика Хакасия 8
- Орловская область 7
- Тамбовская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Оренбургская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Смоленская область 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Республика Башкортостан 6
- Республика Татарстан 6
- Приморский край 6
- Курская область 5
- Вологодская область 5
- Ленинградская область 5
- Кемеровская область 5
- Хабаровский край 5
- Республика Карелия 4
- Мурманская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Бурятия 4
- Владимирская область 3
- Костромская область 3
- Новгородская область 3
- Республика Адыгея 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Севастополь 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Магаданская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 310 518 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 976 человек:
- Москва 2232
- Иркутская область 1829
- Самарская область 1376
- Воронежская область 1337
- Нижегородская область 1126
- Владимирская область 906
- Ханты-Мансийский автономный округ 772
- Смоленская область 688
- Пензенская область 657
- Хабаровский край 657
- Пермский край 655
- Ленинградская область 649
- Ростовская область 645
- Свердловская область 551
- Санкт-Петербург 528
- Московская область 492
- Саратовская область 488
- Ярославская область 476
- Тюменская область 471
- Челябинская область 468
- Алтайский край 462
- Красноярский край 431
- Астраханская область 388
- Томская область 385
- Забайкальский край 368
- Оренбургская область 341
- Краснодарский край 339
- Новосибирская область 334
- Кемеровская область 329
- Республика Башкортостан 307
- Ивановская область 302
- Амурская область 283
- Вологодская область 280
- Кировская область 259
- Волгоградская область 237
- Тверская область 229
- Ставропольский край 221
- Приморский край 217
- Курская область 215
- Брянская область 208
- Белгородская область 207
- Тульская область 204
- Курганская область 204
- Омская область 196
- Калининградская область 188
- Республика Карелия 156
- Удмуртская Республика 155
- Ямало-Ненецкий автономный округ 154
- Республика Мордовия 151
- Калужская область 147
- Орловская область 135
- Архангельская область 131
- Рязанская область 129
- Республика Саха (Якутия) 123
- Тамбовская область 118
- Ульяновская область 117
- Республика Крым 113
- Республика Бурятия 92
- Республика Дагестан 88
- Кабардино-Балкарская Республика 85
- Севастополь 84
- Республика Ингушетия 74
- Республика Тыва 72
- Республика Северная Осетия - Алания 68
- Республика Адыгея 67
- Чеченская Республика 64
- Псковская область 58
- Карачаево-Черкесская Республика 58
- Камчатский край 50
- Республика Чувашия 48
- Республика Марий Эл 42
- Липецкая область 41
- Еврейская автономная область 36
- Магаданская область 30
- Сахалинская область 30
- Республика Татарстан 28
- Новгородская область 19
- Республика Коми 18
- Республика Калмыкия 18
- Республика Алтай 13
- Чукотский автономный округ 11
- Мурманская область 10
- Костромская область 4
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 524 039.