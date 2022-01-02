За сутки в России подтверждено 18233 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 1824 Санкт-Петербург 1468 Московская область 1364 Челябинская область 468 Свердловская область 466 Иркутская область 440 Нижегородская область 438 Краснодарский край 422 Пермский край 405 Алтайский край 386 Приморский край 378 Красноярский край 354 Ленинградская область 338 Ростовская область 337 Хабаровский край 315 Омская область 308 Кемеровская область 303 Новосибирская область 300 Самарская область 283 Тюменская область 265 Воронежская область 251 Республика Башкортостан 249 Саратовская область 244 Волгоградская область 240 Владимирская область 222 Ярославская область 214 Тульская область 214 Архангельская область 208 Пензенская область 208 Кировская область 198 Тамбовская область 197 Брянская область 190 Тверская область 182 Астраханская область 176 Калининградская область 174 Республика Коми 161 Республика Бурятия 158 Ставропольский край 157 Белгородская область 147 Ханты-Мансийский автономный округ 147 Республика Карелия 141 Ивановская область 140 Томская область 139 Новгородская область 137 Орловская область 128 Курганская область 122 Забайкальский край 120 Оренбургская область 120 Псковская область 119 Амурская область 118 Рязанская область 110 Калужская область 106 Мурманская область 103 Республика Дагестан 102 Липецкая область 98 Смоленская область 97 Республика Татарстан 97 Республика Саха (Якутия) 96 Республика Крым 95 Кабардино-Балкарская Республика 90 Ульяновская область 81 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 Республика Адыгея 78 Сахалинская область 71 Курская область 71 Республика Северная Осетия-Алания 70 Вологодская область 69 Республика Ингушетия 66 Карачаево-Черкесская Республика 63 Республика Мордовия 62 Республика Хакасия 61 Республика Чувашия 55 Удмуртская Республика 52 Севастополь 50 Чеченская Республика 50 Республика Марий Эл 43 Костромская область 32 Республика Алтай 26 Еврейская автономная область 23 Камчатский край 16 Республика Калмыкия 14 Магаданская область 11 Республика Тыва 11 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 537 966 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Республика Калмыкия 0,04% За последние сутки подтверждено 811 смертей: Москва 69 Санкт-Петербург 57 Московская область 41 Красноярский край 39 Свердловская область 29 Челябинская область 26 Алтайский край 26 Воронежская область 21 Республика Крым 21 Нижегородская область 21 Ярославская область 20 Ставропольский край 20 Ростовская область 18 Республика Чувашия 17 Самарская область 17 Брянская область 16 Краснодарский край 16 Волгоградская область 16 Иркутская область 16 Рязанская область 12 Омская область 12 Пермский край 11 Тюменская область 11 Новосибирская область 11 Тульская область 10 Пензенская область 10 Саратовская область 10 Ульяновская область 10 Ивановская область 9 Липецкая область 9 Астраханская область 9 Забайкальский край 9 Псковская область 8 Республика Хакасия 8 Орловская область 7 Тамбовская область 7 Республика Северная Осетия - Алания 7 Оренбургская область 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Белгородская область 6 Калужская область 6 Смоленская область 6 Кабардино-Балкарская Республика 6 Республика Башкортостан 6 Республика Татарстан 6 Приморский край 6 Курская область 5 Вологодская область 5 Ленинградская область 5 Кемеровская область 5 Хабаровский край 5 Республика Карелия 4 Мурманская область 4 Республика Дагестан 4 Республика Бурятия 4 Владимирская область 3 Костромская область 3 Новгородская область 3 Республика Адыгея 3 Чеченская Республика 3 Республика Мордовия 3 Республика Саха (Якутия) 3 Севастополь 2 Удмуртская Республика 2 Кировская область 2 Курганская область 2 Магаданская область 2 Республика Ингушетия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Республика Алтай 1 Республика Тыва 1 Амурская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 310 518 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 976 человек: Москва 2232 Иркутская область 1829 Самарская область 1376 Воронежская область 1337 Нижегородская область 1126 Владимирская область 906 Ханты-Мансийский автономный округ 772 Смоленская область 688 Пензенская область 657 Хабаровский край 657 Пермский край 655 Ленинградская область 649 Ростовская область 645 Свердловская область 551 Санкт-Петербург 528 Московская область 492 Саратовская область 488 Ярославская область 476 Тюменская область 471 Челябинская область 468 Алтайский край 462 Красноярский край 431 Астраханская область 388 Томская область 385 Забайкальский край 368 Оренбургская область 341 Краснодарский край 339 Новосибирская область 334 Кемеровская область 329 Республика Башкортостан 307 Ивановская область 302 Амурская область 283 Вологодская область 280 Кировская область 259 Волгоградская область 237 Тверская область 229 Ставропольский край 221 Приморский край 217 Курская область 215 Брянская область 208 Белгородская область 207 Тульская область 204 Курганская область 204 Омская область 196 Калининградская область 188 Республика Карелия 156 Удмуртская Республика 155 Ямало-Ненецкий автономный округ 154 Республика Мордовия 151 Калужская область 147 Орловская область 135 Архангельская область 131 Рязанская область 129 Республика Саха (Якутия) 123 Тамбовская область 118 Ульяновская область 117 Республика Крым 113 Республика Бурятия 92 Республика Дагестан 88 Кабардино-Балкарская Республика 85 Севастополь 84 Республика Ингушетия 74 Республика Тыва 72 Республика Северная Осетия - Алания 68 Республика Адыгея 67 Чеченская Республика 64 Псковская область 58 Карачаево-Черкесская Республика 58 Камчатский край 50 Республика Чувашия 48 Республика Марий Эл 42 Липецкая область 41 Еврейская автономная область 36 Магаданская область 30 Сахалинская область 30 Республика Татарстан 28 Новгородская область 19 Республика Коми 18 Республика Калмыкия 18 Республика Алтай 13 Чукотский автономный округ 11 Мурманская область 10 Костромская область 4 Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 524 039.