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02.01.2022 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18233 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 18233 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 1824
  2. Санкт-Петербург 1468
  3. Московская область 1364
  4. Челябинская область 468
  5. Свердловская область 466
  6. Иркутская область 440
  7. Нижегородская область 438
  8. Краснодарский край 422
  9. Пермский край 405
  10. Алтайский край 386
  11. Приморский край 378
  12. Красноярский край 354
  13. Ленинградская область 338
  14. Ростовская область 337
  15. Хабаровский край 315
  16. Омская область 308
  17. Кемеровская область 303
  18. Новосибирская область 300
  19. Самарская область 283
  20. Тюменская область 265
  21. Воронежская область 251
  22. Республика Башкортостан 249
  23. Саратовская область 244
  24. Волгоградская область 240
  25. Владимирская область 222
  26. Ярославская область 214
  27. Тульская область 214
  28. Архангельская область 208
  29. Пензенская область 208
  30. Кировская область 198
  31. Тамбовская область 197
  32. Брянская область 190
  33. Тверская область 182
  34. Астраханская область 176
  35. Калининградская область 174
  36. Республика Коми 161
  37. Республика Бурятия 158
  38. Ставропольский край 157
  39. Белгородская область 147
  40. Ханты-Мансийский автономный округ 147
  41. Республика Карелия 141
  42. Ивановская область 140
  43. Томская область 139
  44. Новгородская область 137
  45. Орловская область 128
  46. Курганская область 122
  47. Забайкальский край 120
  48. Оренбургская область 120
  49. Псковская область 119
  50. Амурская область 118
  51. Рязанская область 110
  52. Калужская область 106
  53. Мурманская область 103
  54. Республика Дагестан 102
  55. Липецкая область 98
  56. Смоленская область 97
  57. Республика Татарстан 97
  58. Республика Саха (Якутия) 96
  59. Республика Крым 95
  60. Кабардино-Балкарская Республика 90
  61. Ульяновская область 81
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 79
  63. Республика Адыгея 78
  64. Сахалинская область 71
  65. Курская область 71
  66. Республика Северная Осетия-Алания 70
  67. Вологодская область 69
  68. Республика Ингушетия 66
  69. Карачаево-Черкесская Республика 63
  70. Республика Мордовия 62
  71. Республика Хакасия 61
  72. Республика Чувашия 55
  73. Удмуртская Республика 52
  74. Севастополь 50
  75. Чеченская Республика 50
  76. Республика Марий Эл 43
  77. Костромская область 32
  78. Республика Алтай 26
  79. Еврейская автономная область 23
  80. Камчатский край 16
  81. Республика Калмыкия 14
  82. Магаданская область 11
  83. Республика Тыва 11
  84. Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 537 966 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Республика Калмыкия 0,04%
За последние сутки подтверждено 811 смертей:
  1. Москва 69
  2. Санкт-Петербург 57
  3. Московская область 41
  4. Красноярский край 39
  5. Свердловская область 29
  6. Челябинская область 26
  7. Алтайский край 26
  8. Воронежская область 21
  9. Республика Крым 21
  10. Нижегородская область 21
  11. Ярославская область 20
  12. Ставропольский край 20
  13. Ростовская область 18
  14. Республика Чувашия 17
  15. Самарская область 17
  16. Брянская область 16
  17. Краснодарский край 16
  18. Волгоградская область 16
  19. Иркутская область 16
  20. Рязанская область 12
  21. Омская область 12
  22. Пермский край 11
  23. Тюменская область 11
  24. Новосибирская область 11
  25. Тульская область 10
  26. Пензенская область 10
  27. Саратовская область 10
  28. Ульяновская область 10
  29. Ивановская область 9
  30. Липецкая область 9
  31. Астраханская область 9
  32. Забайкальский край 9
  33. Псковская область 8
  34. Республика Хакасия 8
  35. Орловская область 7
  36. Тамбовская область 7
  37. Республика Северная Осетия - Алания 7
  38. Оренбургская область 7
  39. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  40. Белгородская область 6
  41. Калужская область 6
  42. Смоленская область 6
  43. Кабардино-Балкарская Республика 6
  44. Республика Башкортостан 6
  45. Республика Татарстан 6
  46. Приморский край 6
  47. Курская область 5
  48. Вологодская область 5
  49. Ленинградская область 5
  50. Кемеровская область 5
  51. Хабаровский край 5
  52. Республика Карелия 4
  53. Мурманская область 4
  54. Республика Дагестан 4
  55. Республика Бурятия 4
  56. Владимирская область 3
  57. Костромская область 3
  58. Новгородская область 3
  59. Республика Адыгея 3
  60. Чеченская Республика 3
  61. Республика Мордовия 3
  62. Республика Саха (Якутия) 3
  63. Севастополь 2
  64. Удмуртская Республика 2
  65. Кировская область 2
  66. Курганская область 2
  67. Магаданская область 2
  68. Республика Ингушетия 1
  69. Карачаево-Черкесская Республика 1
  70. Республика Марий Эл 1
  71. Республика Алтай 1
  72. Республика Тыва 1
  73. Амурская область 1
  74. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 310 518 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 976 человек:
  1. Москва 2232
  2. Иркутская область 1829
  3. Самарская область 1376
  4. Воронежская область 1337
  5. Нижегородская область 1126
  6. Владимирская область 906
  7. Ханты-Мансийский автономный округ 772
  8. Смоленская область 688
  9. Пензенская область 657
  10. Хабаровский край 657
  11. Пермский край 655
  12. Ленинградская область 649
  13. Ростовская область 645
  14. Свердловская область 551
  15. Санкт-Петербург 528
  16. Московская область 492
  17. Саратовская область 488
  18. Ярославская область 476
  19. Тюменская область 471
  20. Челябинская область 468
  21. Алтайский край 462
  22. Красноярский край 431
  23. Астраханская область 388
  24. Томская область 385
  25. Забайкальский край 368
  26. Оренбургская область 341
  27. Краснодарский край 339
  28. Новосибирская область 334
  29. Кемеровская область 329
  30. Республика Башкортостан 307
  31. Ивановская область 302
  32. Амурская область 283
  33. Вологодская область 280
  34. Кировская область 259
  35. Волгоградская область 237
  36. Тверская область 229
  37. Ставропольский край 221
  38. Приморский край 217
  39. Курская область 215
  40. Брянская область 208
  41. Белгородская область 207
  42. Тульская область 204
  43. Курганская область 204
  44. Омская область 196
  45. Калининградская область 188
  46. Республика Карелия 156
  47. Удмуртская Республика 155
  48. Ямало-Ненецкий автономный округ 154
  49. Республика Мордовия 151
  50. Калужская область 147
  51. Орловская область 135
  52. Архангельская область 131
  53. Рязанская область 129
  54. Республика Саха (Якутия) 123
  55. Тамбовская область 118
  56. Ульяновская область 117
  57. Республика Крым 113
  58. Республика Бурятия 92
  59. Республика Дагестан 88
  60. Кабардино-Балкарская Республика 85
  61. Севастополь 84
  62. Республика Ингушетия 74
  63. Республика Тыва 72
  64. Республика Северная Осетия - Алания 68
  65. Республика Адыгея 67
  66. Чеченская Республика 64
  67. Псковская область 58
  68. Карачаево-Черкесская Республика 58
  69. Камчатский край 50
  70. Республика Чувашия 48
  71. Республика Марий Эл 42
  72. Липецкая область 41
  73. Еврейская автономная область 36
  74. Магаданская область 30
  75. Сахалинская область 30
  76. Республика Татарстан 28
  77. Новгородская область 19
  78. Республика Коми 18
  79. Республика Калмыкия 18
  80. Республика Алтай 13
  81. Чукотский автономный округ 11
  82. Мурманская область 10
  83. Костромская область 4
  84. Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 524 039.

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