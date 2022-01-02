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02.01.2022 17:07
Рубрика: Власть

Захарова: Британия финансирует раскачку внутриполитической ситуации в РФ

Текст: Марина Алешина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала утечки документов британского Форин офис, выложенных на портале Underside. Ссылку на сайт Захарова также дает в своем канале Telegram. По словам дипломата, эти файлы вызывают ужас.

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"Ужас за госпожу Элизабет Трасс (шефа британской дипломатии - прим. РГ) и находящееся у неё в подчинении министерство. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести", - написала Мария Захарова.

По ее словам, в базе Underside попали" десятки документов с описанием проектов, со списками фамилий, организаций и всей "чёрной бухгалтерией". Часть проектов связана с созданием "пробританской прослойки" в интеллектуальной среде России или с продвижением "гендеров во всех их проявлениях", "гражданского феминизма" и подобных идей. Наконец, огромная сумма - более 1,3 миллиарда рублей - выделена с 2020 по 2023 годы "на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них - на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении".

"Речь уже идет о весьма серьезных вещах - британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлечённости в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества", - отмечает Захарова. Между тем эти проекты явно противоречат статье VI Заключительного акта СБСЕ о невмешательстве во внутренние дела стран.

На Смоленской площади уверены, что у британского МИД сейчас один выход: публично заявить, что всё это фейк, или признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России. "Покаяться, пересесть с танка на жёлтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге", - заключает официальный представитель МИД РФ.

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