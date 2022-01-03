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03.01.2022 22:26
Рубрика: В мире

Александ Рар: Российская дипломатия сыграла правильно

Текст: Екатерина Забродина
Совместное заявление лидеров стран ядерной "пятерки" о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений по просьбе "РГ" прокомментировал немецкий политолог Александр Рар:
Фото: Максим Блинов \ РИА Новости Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
Фото: Максим Блинов \ РИА Новости

- Я считаю, что это уникальное, даже удивительное заявление, поскольку последние годы постоянные члены Совета Безопасности ООН (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция - прим.РГ) находились в перманентной ссоре. Фактически идут торговые войны Китая с Америкой и с Европой, между Россией и Америкой идут очень серьезные баталии вокруг Украины и НАТО. Психология внутри Совбеза такова, что отдельные члены "пятерки" не хотели договариваться, признавать силу или правоту другой стороны. А тут все неожиданно пришли к согласию, подписались под совместным заявлением и высказались в том духе, что нужно не только бороться за дальнейшее нераспространение атомного оружия, но и говорить о том, что атомная война невозможна в принципе. На мой взгляд, это во многом сигнал тем безумным представителям разного рода think tanks (аналитических центров - прим.РГ), которые в последние годы и месяцы продвигали идею о том, будто локальная, ограниченная ядерная война может произойти и, более того, ее даже можно выиграть. Лидеры постоянной "пятерки" Совбеза поставили точки над "i".

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И дело не только в вопросах нераспространения. А в самом факте того, что внутри "пятерки", по-видимому, идет диалог, намечается сотрудничество и в других сферах. То есть психология этого совместного заявления даже более важна, чем его содержание. Оно открывает дорогу и к обсуждению инициатив президента России Владимира Путина об основах и устоях будущего многополярного мира. Однополярный мир уходит, причем уходит болезненно, поскольку Запад не хочет его отпускать. Но все понимают, что это невозможно. И предложение Москвы перезапустить переговоры с Западом о глобальной стратегии безопасности тоже могут увенчаться определенным успехом на этом фоне. Судя по всему, все осознают важность момента и необходимость вести диалог. Российская дипломатия сыграла здесь правильно. Но я могу сказать, что и американская сыграла правильно, поскольку президент США Джо Байден не пошел на нагнетание новых конфликтов, на запрет "Северного потока-2" и так далее. На мой взгляд, он готов договариваться, и это определенно положительный момент.

Примечательно, что сразу после того, как было опубликовано заявление "пятерки", канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что также готов подключиться к диалогу с Москвой. Официально об этом еще ничего не сказано, но неофициально в Берлине говорят, что Шольц хотел бы уже в январе провести встречу с президентом Путиным, чтобы начать разговор. Это тоже обнадеживает.

В мире Европа Германия Ядерная безопасность

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