АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров

Поток российских туристов, желающих привиться зарубежными вакцинами, уже составляет десятки тысяч человек и постепенно растет. Об этом рассказала в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Можно точно говорить о десятках тысяч туристов. Этот поток постепенно будет прирастать", - сказала она. Тем не менее, это не массовый сегмент, заметила Ломидзе.

По ее словам, впервые идея вакцинных туров возникла в начале 2021 года у иностранных граждан, которые хотели приехать в Россию, чтобы пройти вакцинацию "Спутником V". Но удовлетворить этот спрос не получилось. В итоге, сейчас тех, кто выезжает для вакцинации за границу больше, чем тех, кто приезжают в Россию.

"К нам уже практически никто не приезжает", - заметила Ломидзе.

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