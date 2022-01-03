Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности

Президент США Джо Байден обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским предстоящие контакты с Россией по гарантиям безопасности. Об этом рассказали в Белом доме.

Напомним, поздно вечером второго января состоялся телефонный разговор двух лидеров. Главной темой стали предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона, которые начнутся 10 января в Женеве. Лидеры выразили поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, говорится в пресс-релизе американской администрации.

"Хозяин Белого дома выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - подчеркнули в Вашингтоне.

Байден и Зеленский обсудили также совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации.