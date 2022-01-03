Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил размещать на бутылках со спиртными напитками "страшные картинки".

Народный избранник напомнил, что производители табачной продукции давно уже играют по правилам - на пачках сигарет они размещают вызывающие отвращение изображения, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. "Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом", - цитирует Хамзаева РИА Новости.

По мнению депутата, фотография, предупреждающая о возможных негативных последствиях употребления алкоголя, должна быть заметной - занимать минимум 65 процентов площади упаковки. Также в обязательном порядке на этикетке нужно писать, что "алкоголь убивает в любом количестве".

Ранее парламентарий уже выступал с подобной инициативой, были даже разработаны макеты.

Минздрав пообещал изучить идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.