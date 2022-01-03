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03.01.2022 07:33
Рубрика: Общество

Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил размещать на бутылках со спиртными напитками "страшные картинки".

Фото: istock
Депутат предложил продавать алкоголь за пределами населенных пунктов

Народный избранник напомнил, что производители табачной продукции давно уже играют по правилам - на пачках сигарет они размещают вызывающие отвращение изображения, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. "Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом", - цитирует Хамзаева РИА Новости.

По мнению депутата, фотография, предупреждающая о возможных негативных последствиях употребления алкоголя, должна быть заметной - занимать минимум 65 процентов площади упаковки. Также в обязательном порядке на этикетке нужно писать, что "алкоголь убивает в любом количестве".

Ранее парламентарий уже выступал с подобной инициативой, были даже разработаны макеты.

Минздрав пообещал изучить идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.

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