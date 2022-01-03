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03.01.2022 13:44
Рубрика: Культура

Детский анимационный сериал "Спорт Тоша" вышел на "Матч ТВ"

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня, З января 2022 года, в утреннем эфире телеканала "Матч ТВ" впервые появился детский анимационный сериал "Спорт Тоша". Теперь дети от 3 до 5 лет могут смотреть 26 серий спортивных приключений героев Дракоши Тоши и Левы. По сюжету сериала Львенок Лева и его друг Дракоша Тоша мечтают стать спортсменами, но пока не знают, какой вид спорта выбрать, а потому пробуют свои силы в разных. "Спорт Тоша" - своего рода забавная энциклопедия видов спорта для малышей.

Создатели рассчитывают на то, что сериал поможет малышам узнать о видах спорта, поверить в свои силы и сделать первый шаг к победам.

Фото: Киностудия "Союзмультфильм"
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"И какой шаг - в сериале можно попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и… освоить свое первое спортивное упражнение. Спортивные приключения ждут Дракошу Тошу и Леву буквально на каждом шагу, а фантастическое существо Тойройчик помогает им реализовать свои фантазии с помощью волшебных пузырей. Познакомиться со спортом героям помогают их друзья и даже ожившие спортивные предметы. Согласитесь, кто сможет лучше футбольного мяча рассказать о футболе?" - так представлена новинка в релизе, присланном в редакцию "РГ".

Из большого спорта пришли в анимационный сериал "Спорт Тоша" птички-комментаторы, которых озвучивают известные спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин.

Дмитрий Губерниев впервые озвучил героя в анимации и вот что он говорит по этому поводу: "Мне кажется, что мультфильмы - это замечательный игровой и воспитательный образ для детишек. Они посмотрят сериал, воодушевятся моими блистательными комментариями и пойдут заниматься спортом, а еще возьмут с собой родителей, бабушек и дедушек. Единственное - маловато текста, хочется больше!".

Георгий Черданцев долго искал голос своего героя: "Комментатор-клест - птица серьезная. Очень увлекательно работать для детей, каждое слово должно эмоционально и интонационно работать. Самому интересно увидеть, что в результате получилось. А вообще, это правда - большой спорт начинается с маленького спорта, в который ребят приведут герои мультсериала. Я очень надеюсь, что вслед за спортплощадкой в мультсериале ребята придут на спортплощадку настоящую".

Справка "РГ"

Студия анимации ГПМ КИТ, которая сняла сериал, вошла в состав холдинга "Газпром-медиа" в мае 2021 года. В настоящее время в работе у студии 12 анимационных сериалов. Генеральный директор студии Альбина Мухаметзянова 15 лет занимается продюсированием, созданием и продвижением детских анимационных проектов. Она известна работой в продюсерском центре "Рики" ( "Смешарики"), является продюсером анимационных проектов "Тима и Тома", "ДиноСити", "Монсики".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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