Детский анимационный сериал "Спорт Тоша" вышел на "Матч ТВ"

Создатели рассчитывают на то, что сериал поможет малышам узнать о видах спорта, поверить в свои силы и сделать первый шаг к победам.
"И какой шаг - в сериале можно попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и… освоить свое первое спортивное упражнение. Спортивные приключения ждут Дракошу Тошу и Леву буквально на каждом шагу, а фантастическое существо Тойройчик помогает им реализовать свои фантазии с помощью волшебных пузырей. Познакомиться со спортом героям помогают их друзья и даже ожившие спортивные предметы. Согласитесь, кто сможет лучше футбольного мяча рассказать о футболе?" - так представлена новинка в релизе, присланном в редакцию "РГ".
Из большого спорта пришли в анимационный сериал "Спорт Тоша" птички-комментаторы, которых озвучивают известные спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин.
Дмитрий Губерниев впервые озвучил героя в анимации и вот что он говорит по этому поводу: "Мне кажется, что мультфильмы - это замечательный игровой и воспитательный образ для детишек. Они посмотрят сериал, воодушевятся моими блистательными комментариями и пойдут заниматься спортом, а еще возьмут с собой родителей, бабушек и дедушек. Единственное - маловато текста, хочется больше!".
Георгий Черданцев долго искал голос своего героя: "Комментатор-клест - птица серьезная. Очень увлекательно работать для детей, каждое слово должно эмоционально и интонационно работать. Самому интересно увидеть, что в результате получилось. А вообще, это правда - большой спорт начинается с маленького спорта, в который ребят приведут герои мультсериала. Я очень надеюсь, что вслед за спортплощадкой в мультсериале ребята придут на спортплощадку настоящую".
Справка "РГ"
Студия анимации ГПМ КИТ, которая сняла сериал, вошла в состав холдинга "Газпром-медиа" в мае 2021 года. В настоящее время в работе у студии 12 анимационных сериалов. Генеральный директор студии Альбина Мухаметзянова 15 лет занимается продюсированием, созданием и продвижением детских анимационных проектов. Она известна работой в продюсерском центре "Рики" ( "Смешарики"), является продюсером анимационных проектов "Тима и Тома", "ДиноСити", "Монсики".