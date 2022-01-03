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Рубрика: Экономика

Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля

Текст: Георгий Панин
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сегодня стартовали первые в 2022 году торги на Московской бирже. Специально для "Российской газеты" старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков рассказал, как поведет себя рубль и назвал его справедливый курс:

Фото: iStock
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- В первые дни года рынки обычно отыгрывают те новости, которые накопились за праздники. И в этот раз поводов для сильного движения в рубле после новогодних праздников может быть очень много.

Это и газовые вопросы, и связанные с ними геополитические моменты, и вопросы отношений России и НАТО. Так что загадывать, как будут развиваться события в начале 2022 года, я бы не стал.

Хотя если исходить из долгосрочных факторов, то я бы поставил на укрепление рубля, чем его ослабление. Поэтому сильное негативное движение курса (ослабление рубля в начале года) я бы воспринимал как повод для покупки рублевых активов.

Фундаментально справедливый курс USD/RUR (например, по паритету покупательной способности) находится ниже 65. Соответственно, в отсутствие негативных факторов есть высокая вероятность укрепления рубля до этих уровней.

С учетом длительного сохранения сильной конъюнктуры сырьевых рынков справедливый уровень может оказаться даже ниже. Однако, геополитические факторы могут приводить к краткосрочному существенному ослаблению национальной валюты и это следует иметь ввиду при покупке валюты на текущих уровнях.

При этом достоверное прогнозирование таких событий практически невозможно. С позитивной стороны в пользу рубля играют такие факторы, как повышенная доходность рублевых долгов (как суверенных, так и корпоративных), а также дивидендная доходность акций. Это создает сильнейшие предпосылки для начала волны carry trade в рублях, что может оказать сильнейшую поддержку курсу национальной валюты уже в начале года.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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