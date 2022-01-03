Издатель Елена Шубина уже знает, какие книги мы будем читать в наступившем году

Книги, изданные в "Редакции Елены Шубиной", сразу же становятся событием. Еще бы, ведь каждая из них - потенциальный лауреат премии "Большая книга" или обладатель других не менее престижных литературных наград. А с какими авторами сотрудничает издательство: Андрей Рубанов, Ольга Славникова, Павел Басинский, Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Марина Степнова, Евгений Вололазкин - что ни имя, то современный классик. О трендах, ожидаемых книгах и новых именах в литературе, которые нам, читателям, еще предстоит открыть руководитель "Редакции Елены Шубиной" Елена Шубина рассказала "РГ":

- В 2022 году мы продолжаем наши основные серии и открываем новые имена. Авторская серия Павла Басинского "Толстой: новый взгляд" - это продолжение толстовского проекта. Он начинается с "Подлинной истории Анны Карениной" о главной героине мирового бестселлера, который с завидным постоянством переводят на все языки, экранизируют - и все равно он остается романом-загадкой. В ней и пытается разобраться автор, привлекая огромный материал и открывая неизвестные страницы.

Людмила Улицкая готовит книгу, основанную на дневниках и письмах. Прием этот блистательно осуществляется автором уже не раз. Денис Драгунский тоже обратился к личному архиву и обещает "роман в записках и воспоминаниях".

Елена Шубина. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Счастливую жизнь" героев продолжает исследовать Александр Архангельский. После Теодора Шанина и Жоржа Нива он погружает нас в удивительную историю "китаруски" Инны Ли, дочери русской дворянки и Ли Лисаня, соратника Мао Цзэдуна. "Культурная революция" в Китае "из первых уст", поиск национальной идентичности длиною в жизнь составляет весьма экстравагантный сюжет этой книги.

Биография Фазиля Искандера в диалогах Евгения Попова и Михаила Гундарина тоже не так далека от "национального вопроса". Ведь речь идет о "безусловно русском писателе, воспевшем Абхазию".

Михаил Визель представляет свой капитальный труд "Антон Носик как зеркало русского Рунета". Андрей Рубанов замахнулся аж на протопопа Аввакума - "Ледяная тетрадь".

Серию "Чужестранцы" продолжают воспоминания дочери эсера Виктора Чернова Ольги Черновой-Андреевой "Холодная весна". Мемуары существуют в тесной коллаборации с книгой Ольги Андреевой-Карлайл "Остров на всю жизнь", вышедшей в 2021 году.

Но обратимся к "прозе в чистом виде".

Дмитрий Быков после главного романа 2021 года "Истребитель" готовит сборник "Большинство". Сам автор определяет эти тексты как конспекты романов с неожиданной развязкой.

После громкого успеха "Петровых в гриппе и вокруг него" (экранизация, театральная постановка) новый роман Алексея Сальникова "Оккультрегер" тоже наверняка вызовет живую реакцию читателей и СМИ.

Яна Вагнер своим романом "Вонгозеро", ставшим основой сериала "Эпидемия", задала в 2020 году вопрос - насколько писатель может предугадывать жизнь (лучше бы не надо). Роман "Тоннель" ждем в первой половине 2022 года.

Абсурд нашей действительности в повседневности - главная тема прозаика и знаменитого драматурга Дмитрия Данилова. Главный герой романа "Саша, привет!" живет в ожидании смерти. Что он совершил? Преступление или незначительный проступок? И что перед нами с точки зрения жанровых рамок?

В случае с новым романом Шамиля Идиатуллина "Возвращение "Пионера"" такой вопрос не возникает - текст исполнен в лучших традициях советской фантастики.

Поклонников "Читальни Михаила Елизарова", а также Михаила Гиголашвили и Анны Матвеевой ждет встреча с новыми сборниками короткой прозы.

У романов Саши Николаенко есть свой "абсолютный читатель", так же будет и с романом "Муравьиный бог". "Повелитель вещей" Елены Чижовой продолжает тему рефлексии современной женщины о прошлом и настоящем, а "Сезон отравленных плодов" Веры Богдановой (одно из главных открытий 2021 года) - обращен прямо к ее поколению. Так же, как и книги наших дебютантов: Сергея Лебеденко, Сергея Кубрина, Константина Зарубина.

Ждем также книги наших постоянных авторов: Евгения Водолазкина, Татьяны Москвиной, Дмитрия Захарова, Марины Москвиной, Ольги Брейнингер и радуемся, что в редакционном портфеле имена, с которыми только начинаем работать: Руслан Козлов, Николай В. Кононов, Вадим Фефилов и… В общем, мы в поиске нового и в верности старому.