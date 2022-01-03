Израиль вновь откроет границы для туристов

Власти Израиля решили вновь открыть с 9 января границы для иностранных туристов. Согласно решению правительства, в страну смогут попасть привившиеся от коронавируса или переболевшие COVID-19 путешественники, прибывающие из мест с относительно благополучной эпидемиологической ситуацией. В стоп-лист внесены ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция.

Согласно обновленным правилам, иностранные туристы обязаны сделать ПЦР-тест или тест на антигены перед вылетом в Израиль, еще один сдать сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного результата теста.

Кстати, прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до въезда в Израиль, это правило касается и бустерных доз. Речь идет о препаратах Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson - Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm и Sinovac. "Спутник V" в этот раз в него не включен.

Власти Израиля также ослабили ограничения и для своих граждан. С 4 января привитые или переболевшие коронавирусом израильтяне, прилетающие в страну из всех стран, кроме "красных", должны будут находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету. Ожидающие результаты второго отрицательного ПЦР-теста смогут выйти из карантина завтра без этой справки.