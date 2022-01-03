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03.01.2022 11:41
Рубрика: Общество

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новой программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Как уточнили в пресс-службе кабмина, программа утверждена на ближайшие три года - на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В документе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Это необходимо, чтобы при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

В программе, в частности, заложено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации.

Как уточнили в кабмине, с 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. "Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения. В том числе это касается сердечно-сосудистой хирургии, а также лечения пациентов с инсультом.

Как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную.

Отметим, что программы госгарантий обновляются регулярно. Документ формируется с учетом стандартов оказания медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости, основанных на данных медицинской статистики.

Законодательство РФ предполагает, что каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с данной программой.

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