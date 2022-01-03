Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году

В наступившем году российских пенсионеров ждет ряд изменений. "Российская газета" рассказывает о самых значительных.

Индексация страховых пенсий

С 1 января страховые пенсии выросли на 5,9% .А средний размер страховой пенсии превысил 17 тысяч рублей.

В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. Средний размер страховой пенсии в 2023 году вырастет до 17,9 тыс. руб., в 2024 году - до 18,7 тыс. руб.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Это основная, базовая, часть пенсии, гарантированная государством.

Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7%.

В 2023 году, как заложено в бюджете Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы, соцпенсии должны вырасти на 2,5%, в 2024 году - 9,9%.

Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Соцпенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем пенсии страховые. В России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек. Существуют также выплаты по государственному пенсионному обеспечению, которые получают порядка 700 тысяч россиян. Их выплачивают госслужащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении установленного законом возраста либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.

Повышение пенсий работающих пенсионеров

Страховые пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января. Но ежегодно производится их корректировка с 1 августа.

Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех коэффициентов. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2022 году составляет 104,69 рубля. Соответственно размер прибавки работающим пенсионерам не превысит 315 рублей.

Гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение носит беззаявительный характер и будет рассчитано автоматически.

Возраст выхода на пенсию

А вот возраст выхода на пенсию в наступившем году останется таким же, как и в 2021-м. В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Напомним, что до 2028 года действует переходный период по установлению пенсионного возраста. С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

Для назначения страховой пенсии по старости у человека должен быть выработан необходимый стаж и иметься пенсионные коэффициенты. А если их не хватает, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока гражданин не наработает необходимое количество стажа и коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию.

Пенсионеров-банкротов освободили от удержаний из пенсии

Пенсионеров в случае признания их банкротами освободили от удержаний из пенсии. Речь идет о ситуациях, когда пенсионеры берут кредиты, а затем оказываются не в состоянии их выплачивать. По судебным листам могут производиться удержания из пенсии. Но если человека официально признают банкротом, то вычитать деньги из пенсии уже не будут.

Пенсии могут начислять заранее

Пенсионерам с 2022 года предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше установленного срока.

Ряд пенсий будут назначаться автоматически

Расширяется перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.

Например, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.

Также автоматически лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Сохранится "сельская надбавка" при переезде пенсионера в город

При выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате. Размер повышения пенсии за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это около 1600 рублей.

Россиян будут информировать о предполагаемом размере пенсии

С 1 января ПФР раз в три года будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в органы ПФР.

Скорректирован перечень районов Крайнего Севера

С 1 января 2022 года начал действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Нужен он главным образом для того, чтобы проживающие в условиях Крайнего Севера люди получали установленные законами льготы и надбавки.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всей Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и всего Камчатского края.

Прежде всего люди, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. По информации Пенсионного фонда России, работавшие там мужчины могут уходить на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет. При этом в районах Крайнего Севера они должны проработать не менее 15 лет, а в приравненных к ним местностях - не менее 20 лет и иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. В то же время на момент выхода на пенсию гражданам не обязательно жить на Севере.

У "северян" выше и сама пенсия. Так, фиксированная выплата к одному из видов страховой пенсии "северян" - по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца - увеличивается на соответствующий районный коэффициент, который устанавливает правительство.