Коронавирус объявился в Антарктиде

Несмотря на строгие меры безопасности, коронавирус добрался и до Антарктиды. По информации ВВС и газеты Le Soir, 16 из 25 сотрудников бельгийской исследовательской станции "Принцесса Элизабет" заразились COVID-19. Первый случай был зафиксирован еще 14 декабря.

Причем все полярники перед приездом в Антарктику были полностью привиты и прошли соответствующие тесты. Более того, все прошли десятидневный карантин в Южной Африке. А тех, у кого были положительные тесты, отправляли домой. Но вирус все равно продолжает распространяться. И поэтому сроки исследований на антарктической станции были сокращены.

Правда, сейчас, как заметил руководитель проекта полярного фонда Йозеф Хеек, ситуация далека от драматической. Болезнь протекает в легкой форме.

Конечно, некоторых инфицированных сотрудников пришлось посадить на карантин. Но это совсем не сказалось на работе станции, добавил Хеек. Кстати, им рекомендовано 12 января вернуться домой. Но они пожелали остаться и продолжить исследования.