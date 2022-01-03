Летающая "тарелка" будет парить над Луной

Почти идеальный способ изучения Луны предлагают ученые Массачусетского технологического института. Это летающая тарелка, которая будет парить над поверхностью спутника, двигаясь к цели по кратчайшему пути, не опасаясь никаких препятствий.

Принцип действия устройства довольно простой - использовать хорошо всем знакомую электростатику.

Дело в том, поверхность Луны постоянно бомбардируется потоками космических частиц, которые в основном имеют положительный электрический заряд. Понятно, что за все время существования она накопила сильный положительный потенциал. Вот он-то и должен поднять "тарелку" над поверхностью Луны. Правда, для этого аппарат надо зарядить положительно, что и обеспечит эффект электростатического отталкивания.

Эксперимент с моделью весом 60 грамм и размером с ладонь показал, что идея вполне работоспособна.

По оценкам ученых, с помощью небольшого источника питания ионных двигателей можно поднять реальную "летающую тарелку" на 1 сантиметр над поверхностью Луны.

В принципе можно попробовать подняться и выше, но для этого нужно мощность источника питания увеличить многократно, так как силы электростатического отталкивания уменьшаются в зависимости от расстояния по квадратичному закону.

По мнению авторов проекта, эту технологию уже можно применять для исследования небольших космических тел, где слабы силы гравитации.