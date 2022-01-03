Лукашенко обсудил перспективы развития городов-спутников

Градостроительные проекты, которым предстоит обрамлять белорусскую столицу, и создание новых рабочих мест стали темой доклада председателя Минского облисполкома Александра Турчина главе государства, информирует 3 января пресс-служба Александра Лукашенко.

Кроме того, во время встречи был поднят вопрос о предоставлении земельных участков для строительства жилья. "Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя его перенаселять", - уточнил свою позицию президент.

С другой стороны, подчеркнул он, в городах-спутниках белорусской столицы необходимо активнее создавать новые рабочие места. Белорусский руководитель напомнил, что вокруг Минска уже развиваются Дзержинск и Заславль, Логойск и Руденск, Смолевичи и Фаниполь. Из всех этих населенных пунктов легко добраться до столицы, и они активно застраиваются. Параллельно в них создаются рабочие места.

Сообщил Лукашенко и о своих планах посетить весной Дзержинск, пояснив, что его необходимо "привести в порядок и, если надо, создать дополнительные рабочие места".

В качестве примера он привел строительство Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Параллельно с созданием рабочих мест там возводится жилье и создается полноценная инфраструктура. "Нам, конечно, нужны инвестиции, строить новые предприятия 5-го и 6-го уклада - самые современные", - поставил задачу Лукашенко, добавив, что параллельно следует возводить жилые дома, "чтобы специалистов и основное ядро пригласить туда. И местные жители подтянутся, и будут новые рабочие места".

Поручил президент подготовить и план развития инфраструктуры вдоль МКАД-2, уточнив, вдоль второй кольцевой дороги тоже необходимо "создать рабочие места: автомобильные заправки, рестораны, кафе, бары, ремонтные мастерские".

При этом, белорусский лидер акцентировал внимание местной власти, что такой план должен быть составлен без излишеств и по-хозяйски. "Земельных ресурсов лишних в Беларуси нет, - напомнил он. - То есть без волокиты мы должны вокруг второй кольцевой дороги создавать рабочие места для минчан и местного населения".