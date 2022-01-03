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03.01.2022 15:23
Рубрика: Общество

МЧС рекомендует выключать ночью гирлянды на елках

Текст: Владислав Куликов
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Гирлянды на новогодних елках не стоит оставлять включенными на всю ночь. Об этом настоятельно напомнили в МЧС. Также нельзя забывать выключать праздничные огни при выходе из дома.

Фото: Александр Астафьев/ ТАСС
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Естественно, покупать новогодние гирлянды лучше не абы где, а только в специализированных магазинах. Однако этот совет актуален скорее для будущих праздников: новогодние елки давно наряжены и стоят с тем, что есть.

"Лучше использовать специализированный магазин для покупки соответствующих товаров, - рассказал РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. - Но у многих эти гирлянды уже есть, я просто не рекомендовал бы оставлять их на ночь включенными, все-таки я порекомендовал бы их выключать".

Что касается елки, то, по его словам, необходимо устойчивое основание, по возможности - поменьше сгораемых материалов для украшения. Прислушаться к рекомендации и проверить свою елку не поздно и сейчас. Праздники длинные, и осторожность и соблюдения правил никогда не помешают.

Если же елка загорелась, тушить ее нужно огнетушителем, а если ситуация выходит из-под контроля, то немедленно вызвать пожарную охрану по номеру 01, 101 или 112.

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