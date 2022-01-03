МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

По его словам, контракты на транзит через Украину выполняются. "Даже с превышением на 8-10 процентов", - отметил дипломат. Однако это не единственный трубопровод, и Россия не обязана использовать только его.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания будет продолжать транзит газа через Украину после 2024 года (тогда закончится 5-летний контракт) исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Москва рассчитывает, что поставки газа в Европу будут осуществляться по новому трубопроводу "Северный поток-2", который сейчас проходит процесс сертификации. По мнению Панкина, он может затянуться до лета. Не исключено, что США попытаются вмешаться в этот вопрос с целью затормозить завершение сертификации.