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03.01.2022 13:36
Рубрика: Власть

МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

По его словам, контракты на транзит через Украину выполняются. "Даже с превышением на 8-10 процентов", - отметил дипломат. Однако это не единственный трубопровод, и Россия не обязана использовать только его.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания будет продолжать транзит газа через Украину после 2024 года (тогда закончится 5-летний контракт) исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Москва рассчитывает, что поставки газа в Европу будут осуществляться по новому трубопроводу "Северный поток-2", который сейчас проходит процесс сертификации. По мнению Панкина, он может затянуться до лета. Не исключено, что США попытаются вмешаться в этот вопрос с целью затормозить завершение сертификации.

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