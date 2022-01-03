Минск: КС признал закон об изменении кодексов соответствующим Конституции

Закон "Об изменении кодексов" признан Конституционным судом РБ соответствующим Основному закону страны. Это решение, информирует в понедельник БЕЛТА, официально опубликовано на республиканском правовом интернет-портале.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля конституционность данного документа, КС считает, что "закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции".

Принятие данного правового акта, констатируется в решении суда, обусловлено необходимостью совершенствования законодательного регулирования отношений в уголовной и административной сферах для обеспечения законности и правопорядка, гарантирования конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В частности, уточняют юристы, Уголовный кодекс Беларуси дополняется статьей, предусматривающей, что организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.423-1 УК, наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

Одновременно из Кодекса об административных правонарушениях исключается статья, устанавливающая административную ответственность за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности.

Устанавливаемое законом правовое регулирование, полагают в КС, не выходит за рамки полномочий законодателя. Дело в том, уточняют правовики, что последний, исходя из необходимости обеспечения государством повышенной защиты отдельных общественных отношений на определенном этапе развития общества, вправе устанавливать уголовную ответственность за совершение определенных общественно опасных деяний.

Кстати, наряду с этим устанавливается, что лицо, добровольно прекратившее действия, предусмотренные ст.193-1 УК, и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Это положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет после добровольного прекращения действий, предусмотренных этой статьей.

Агентство напоминает, что закон "Об изменении кодексов" принят палатой представителей 21 декабря 2021 года и одобрен верхней палатой парламента Беларуси 22 декабря 2021 года.