Минздрав РФ сообщил, что жизнь пострадавших в ДТП в Беларуси вне опасности

Жизнь российских туристов, чей автобус попал в ДТП в Беларуси, вне опасности. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов. По его словам, которые передает РИА Новости, вся помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Также представитель российского Минздрава подчеркнул, что наша сторона находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам.

Ранее стало известно, что в Витебской области водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом Scania. По данным Следственного комитета Беларуси, в автобусе находились 42 человека, большинство из которых россияне, приехавшие в Беларусь на экскурсию. В результате столкновения водитель легковушки погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Позже белорусский Минздрав сообщил, что, по предварительным данным, в ДТП пострадал 41 россиянин. При этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии средней тяжести, остальные - легкой. Также сообщалось, что среди пострадавших четверо детей.