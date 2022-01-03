Мировое кино: чего ждать от 2022 года?

Как теперь хорошо известно, все прогнозы о грядущих кинопремьерах стали зыбкими: реальность будет зависеть от хода пандемии, а он все еще непредсказуем. Многие важные фильмы, такие как "Вестсайдская история" или "Дюна", многократно переносились и доползали до проката с задержкой на год и более. "Смерть на Ниле" по Агате Кристи - блокбастер, снятый Кеннетом Браной с ним же в главной роли, должен был выйти еще в октябре 2020 года, а теперь запланирован только на 10 февраля 2022-го. Многие картины, обещанные на текущий 2021 год, появились в списке ожиданий года 2022-го, и никто не скажет точно, сохранятся ли эти сроки.

Но пройдемся по кинокалендарю наступившего года. Часть первая: январь - апрель.

В конце января зазвучит "Голос любви" (Aline) - музыкальная история певицы Алин Дьё, в которой меломаны легко узнают историю жизни Селин Дион. Героиню играет французская актриса Валери Лемерсье, она же - режиссер фильма.

3 февраля планету собирается напугать мастер кинокатастроф ("Послезавтра", "День независимости", "Звездные врата") Рональд Эммерих: нас ждет испытание Луной, которая сошла с орбиты и грозит врезаться в Землю в его 150-миллионном фильме "Падение Луны". В ролях отважных спасителей гибнущего мира Патрик Уилсон, Джон Брэдли и Холли Берри.

17 февраля на экранах появится каннская сенсация и главный претендент на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" драма Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" - трехчасовая драма на сюжет Харуки Мураками о театральном режиссере, который едет в Хиросиму ставить "Дядю Ваню". У героя сложные отношения с женой - она ему изменяет с молодым актером, а потом исчезает, и теперь герой пытается разгадать ее тайну. Ему ассистирует водитель машины - молчаливая женщина, с которой у него завязывается странная доверительная дружба…

В тот же день - премьера "Пиноккио", полновесной 80-минутной российской анимационной версии сказки Карло Коллоди. Режиссер Василий Ровенский вступает в состязание не только с маститым итальянцем Роберто Бениньи, но и с самим Уолтом Диснеем в этой истории выструганного из полена не в меру самостоятельного мальчика, которого у нас вечно путают с Буратино.

24 февраля пойдем смотреть "Сирано" - знаменитую историю Эдмона Ростана в музыкальном фильме режиссера Джо Райта, который своей "Анной Карениной", решенной в жанре мюзикла, на мой взгляд, доказал безупречное владение законами и преимуществами этого жанра. В роли Сирано де Бержерака Питер Динклэйдж из "Мстителей" и "Игр престолов".

10 марта детишек и их счастливых родителей порадует тринадцатилетняя Мэй Ли, которая, когда злится, к ужасу окружающих превращается в большую красную панду. Это случится в диснеевском анимационном фильме "Я краснею" режиссера и актрисы Доми Ши.

17 марта - первый выход к публике популярного актера Алексея Чадова в качестве режиссера-дебютанта. Он снял триллер "Своя война" об Иване, который отправляется в Сирию под именем Джона, иностранного военного корреспондента. Алексей Чадов сыграл и главную роль, с ним в фильме Василий Кищенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков.

24 марта вместе с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом мы отправимся в рискованное путешествие в мир, красочно описанный известной романисткой Лореттой (ее и играет Буллок). Она многое в нем напридумывала, включая красавца попутчика и затерянный в джунглях мертвый город, где таятся несметные сокровища. Но все это реализуется наяву, и нелюдимая писательница будет вынуждена показать, на что способна. Знатоки кино заподозрят в этой картине "Затерянный город" тайную связь с сюжетом такого же комедийно-авантюрного фильма 1984 года "Роман с камнем" Роберта Земекиса и, возможно, будут правы. Режиссеры новинки Аарон и Адам Ни ("Банда грабителей").

7 апреля состоится долгожданная премьера драмы-притчи Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" с Юрой Борисовым. Действие происходит в 1938 году, но фильм освобожден от примет конкретного времени - он о любой тоталитарной системе, которая, омертвив все вокруг, начинает методично и тупо уничтожать сама себя, и те, кто приходят к людям с меткой пулей, от своих же пуль и погибнут. Это несомненно одна из лучших картин года; начав свой путь в Венеции, она прошла по многим мировым фестивалям и собрала внушительный урожай наград в Сочи, Лондоне, Филадельфии, Чикаго, получила Гран-при во французском Лез-Арке.

7 апреля на экранах должны появиться и третьи по счету "Фантастические твари. Тайны Дамблдора" режиссера Дэвида Йейтса - очередное продолжение предыстории Гарри Поттера с Мадсом Миккельсеном в роли главного злодея. Действие происходит перед Второй мировой войной, и некоторые фигуры картины легко распознаются даже теми, у кого двойка по истории.

21 апреля на нас обрушится "Невыносимая тяжесть огромного таланта", где Николас Кейдж играет Ника Кейджа, то есть самого себя, впавшего в творческий и финансовый кризис, его не хочет взять в свой фильм даже Тарантино. К тому же досаждает его поклонник, мексиканский миллиардер, а, став информатором ЦРУ, Кейдж узнает о нем жуткие подробности. И актеру предстоит сыграть самую рискованную и головоломную роль в своей жизни. Всем руководит режиссер Том Гормикэн - человек, синеманам пока неизвестный.

9 июня планета содрогнется от мощного dolby-рыка динозавров: на экраны выйдет долгожданный "Мир юрского периода. Господство". Этот юрский период кинозрителями уже изучен вдоль и поперек, частей этой мегауспешной франшизы было снято уже много, но дело здесь не в развитии сюжета - он примерно одинаков, а в совершенствовании технологий. Достаточно посмотреть очень крутой трейлер предстоящего нам приключения, и вы захотите снова пережить и тяжкую поступь звероящера, и кровавые схватки между зубастыми, и видеть угасающий глаз поверженного гиганта, и то, как зверь топчет автомобили в drive-in-кинотеатре. Режиссер Колин Треворроу, знакомый нам по "Миру юрского периода" 2015 года.

Продолжение следует