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Текст:   Елена Манукиян 
04:00 03.01.2022

Многодетным семьям стало проще получить 450 тысяч на погашение ипотеки

С 1 января 2022 года получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетные семьи могут через портал госуслуг.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для этого потребуется из личного кабинета направить электронное заявление и необходимые документы в оцифрованном виде напрямую в финансовый институт развития в жилищной сфере - "ДОМ.РФ". Уже через семь дней деньги поступят в банк, который оформил ипотеку.

Фото: istock
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Раньше для получения такой господдержки гражданам приходилось лично обращаться с заявлением и комплектом документов в сам банк. Уже он направлял запрос в "ДОМ.РФ", а тот в свою очередь выделял средства на погашение кредита. В среднем на это уходило около двух недель.

Погасить часть ипотеки за счет государства могут семьи, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не имеет значения. Средства также можно направить на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка под будущий дом. В 2021 году возможностью погасить часть ипотеки за счет государства воспользовались более 250 тысяч многодетных семей, всего из федерального бюджета на это было выделено 68 млрд рублей.

Также у семей с детьми, не зависимо от их количества, по-прежнему остается возможность направить в счет погашения ипотеки или на покупку жилья средства маткапитала. За все время с начала действия программы - с 2007 года - так поступили почти 7,5 млн семей, следует из данных Минтруда. А всего за это время сертификат получили почти 12 млн семей.

С 1 января 2020 года он выдается уже при рождении первого ребёнка. Индексация маткапитала в 2022 году планируется с 1 февраля, его размер будет скорректирован по фактической инфляции. Ранее анонсировалось, что на первого ребёнка сумма маткапитала может составить 503237 рублей, на второго - 665009 рублей. По прогнозам в 2022 году планируется оформить более 1,3 млн сертификатов на материнский капитал.

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