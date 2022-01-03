Можно ли ходить на каток в Рождественский пост

Подходит к концу Рождественский пост, который начался 28 ноября и продлится до 6 декабря включительно. Он не такой строгий, но все же верующие должны вести себя в новогодние праздники скромно.

Православная церковь советует своим прихожанам воздерживаться и от скоромной пищи, и от увеселительных и зрелищных мероприятий. А можно ли в эти дни кататься на коньках и лыжах?

"Новогодние праздники нам даны для того, чтобы побыть с семьей, и пост нам дан, чтобы мы в первую очередь могли уделить внимание тем, кто рядом с нами. Кататься на коньках или на лыжах в пост не возбраняется. Тем более с семьей, на которую регулярно не хватает времени", -цитирует РИА Новости председателя Информационной комиссии Московской городской епархии Александра Волкова.

Он также напомнил, что сейчас верующие готовятся к Рождеству. 7 января во всех московских храмах пройдут богослужения, а также детские праздника и ярмарки с соблюдением всех антиковидных мер.