Мун Чжэ Ин выступил с последним посланием к нации в качестве президента

В понедельник, 3 января, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступил с новогодним посланием к нации, которое стало его последним подобного рода выступлением в качестве лидеры страны. Мун призвал корейцев к сплочению, единству и отметил успехи в демократическом развитии.

По содержанию послания Мун Чжэ Ина было заметно, что он уже морально готовится к передаче полномочий президента, которая пройдет в начале мая нового года, а потому характер речи носил оттенок подведения итогов.

"Наше правительство было создано без переходного комитета в связи с произошедшим импичментом предыдущего президента Кореи, что было беспрецедентно для нашей истории, но позволило восстановить пошатнувший конституционный порядок и развить демократию", - заявил Мун, вспоминая отстранение от власти Пак Кын Хе, которую он совсем недавно амнистировал после почти пяти лет тюремного заключения.

По словам Муна, за прошедшее время были достигнуты большие успехи по части демократического развития, среди которых были упомянуты "активизация участия народа в политике", "рост прозрачности и открытости общества", а также "улучшение ситуации в сфере прав человека и свободы печати".

Мун Чжэ Ин не мог обойти грядущие президентские выборы, которые состоятся 9 марта 2022 г. и в которых он, согласно Конституции РК, не имеет права участвовать. Он призвал народ в ходе выборов "продемонстрировать единство и надежду, а не вражду и разобщенность".

Безусловно, лидер РК упомянул и ситуацию в межкорейских отношений, улучшению которых он посвятил очень много усилий, проведя, в частности, три саммита с Ким Чен Ыном и съездив в КНДР. "Мир пока еще не полностью достигнут, иногда возникает и напряженность, однако в целом ситуация на Корейском полуострове более стабильна, чем когда бы то ни было… Будучи разделенной страной для нас нет более ценной вещи, чем мир, учитывая, что мы прошли через войну друг против друга", - заявил южнокорейский президент, характеризуя нынешнее положение дел в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Одновременно он призвал Север как можно скорее откликнуться на предложения Юга и возобновить межкорейкий диалог.

По части экономики Мун пообещал несмотря на оставшийся небольшой срок своего правления не передавать проблему растущих цен на жилье следующей администрации, а добиться падения расценок путем строительства новых жилых домов.

Президент также заверил, что заложит прочную основу для нового правительства, предоставит материальную компенсацию малому и среднему бизнесу, пострадавшему от негативных последствий пандемии коронавируса, обеспечит поставки таблеток от COVID-19.