Насколько сбылись прогнозы об открытии зарубежных туристических направлений

Россия по итогам 2021 года возобновила авиасообщение более, чем с 60 странами, но туристам доступны только около 20 стран. В начале ушедшего года эксперты делились мнениями о том, какие страны откроются первыми. Проще всего удалось спрогнозировать открытие Греции.

Возобновлять международное авиасообщение на паритетной основе Россия начала с августа 2020 года. К началу 2021 года было возобновлено авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Казахстаном, Киргизией, Беларусью, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Эфиопией, Сейшелами. Принимать туристов стала половина из этих стран, хотя чартерные рейсы действовали только на турецком направлении. На этом фоне эксперты высказывали надежды, что в 2021 году удастся победить пандемию, и Россия полностью возобновит международное авиасообщение. Но эти прогнозы, увы не сбылись.

Зато хотя бы частично реализовался и прогноз, что первыми будут открыты востребованные курортные направления Средиземного моря. Италия, Испания пока остаются закрытыми для туристов. Но другие страны региона - Греция, Кипр, Португалия начали принимать гостей. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков (в январе 2021 года - вице-президент) отмечал, что, скорее всего, первыми откроются страны, граждане которых могут воспользоваться электронной визой для путешествий по России. В этом списке, например, Италия, Испания, Греция, Германия, Франция. Авиасообщение с этими странами было возобновлено, но туристов они, кроме Греции, официально принимать так и не стали. То есть въехать российские граждане в эти страны могут, но не с туристическими целями и с соблюдением ряда условий.

Отчасти экспертам удалось спрогнозировать открытие стран Юго-Восточной Азии. Таиланд и Вьетнам были названы в качестве первых стран этого региона, с которыми будет возобновлено авиасообщение. Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом уже в конце января 2021 года, а с Таиландом - в ноябре 2021 года. Эти страны принимают российских туристов, правда с особыми условиями. Например, во Вьетнам могут въезжать вакцинированные туристы (в том числе "Спутником V") или со справкой о перенесенном COVID-19 и только по пакетным турам. Также необходимо визовое приглашение, которое оформляет туроператор за семь дней. При этом туристы не могут покидать территорию своих отелей. В Таиланд туристы могут въезжать привитые туристы только в отдельные регионы. При этом сдается ПЦР-тест.