Назван напиток, снижающий риск хронических болезней печени

В ходе десятилетнего исследования ученым удалось выяснить, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения хронических заболеваний печени (требуется консультация со специалистом).

Исследователи из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили, что привычка пить кофе снижает риск возникновения хронических заболеваний печени и смерти от таких болезней. Об этом сообщает "ИноСМИ" со ссылкой на статью в британском таблоиде The Mirror. При этом не важно, какой кофе пить - с кофеином или без, молотый или растворимый. Три-четыре чашки в день принесут максимальную пользу печени, утверждают авторы исследования.

Отмечается, что выводы были сделаны после наблюдения в течение десяти лет за сотнями тысяч человек. Были изучены данные о 495 585 любителях кофе, взятые из британского Биобанка. Ученые выяснили у кого появятся хронические заболевания печени и прочие связанные с этим органом болезни, а чей организм оказался не подверженным таким заболеваниям.