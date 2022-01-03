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03.01.2022 13:17
Рубрика: Экономика

Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной нотариальной палате России напомнили о необходимости платить налоги с дорогих подарков от дальних родственников и посторонних. Также придется заплатить налог, если подарок сделало юридическое лицо.

Как поясняют нотариусы, в таких случаях подарок считается доходом и получатель обязан заплатить с него налог в 13 процентов. "Это применимо, когда посторонние люди или дальние родственники дарят вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи, - рассказывают в ФНП. - Также придется заплатить налог с подарка, стоимостью более 4000 рублей, полученного от юрлица или ИП".

Фото: iStock
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Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют при получении презентов задуматься о юридической стороне вопроса. "Новый год, день рождения, свадьба, просто хороший день - есть множество поводов для подарков. Многие интересуются правилами этикета - кому и как их выбирать и вручать. При этом мало кто задумывается о юридической стороне вопроса. А ведь презент может "навредить" и дарителю, и одаряемому", подчеркнули нотариусы.

Крупные и дорогие подарки эксперты рекомендуют передавать через договор дарения. В просторечье его еще называют "дарственной". Именно такой ответственный подход помогает уберечь человека от возможных финансовых потерь и эмоциональных потрясений в будущем.

Договор необходим, подчеркивают эксперты, если подарок от юридического лица, а его цена превышает 3 000 рублей. Например, если работодатель дарит вам ноутбук за отличные результаты работы.

"Есть ситуации, когда обязательна не только письменная, но еще и нотариальная форма договора. Речь о дарение доли в недвижимости, которой владеют несколько собственников, - продолжают в ФНП. - Дарить недвижимость от имени несовершеннолетних и недееспособных граждан - нельзя. Однако они могу быть на другой стороне сделки, то есть принимать подарок - в этом случае также необходимо участие нотариуса".

Нотариальный договор дарения защищает добросовестного одаряемого. "Это особенно актуально, когда дорогостоящими подарками обмениваются люди, не связанные родственными узами, - поясняют в нотариальной палате. - Нотариус проводит большую предварительную работу. В частности, проверяет, не находится ли "подарок" в залоге, и есть ли у дарителя право им распоряжаться. Если имущество находится в общей совместной собственности, согласны ли другие владельцы, чтобы его кому-то отдали".

В договоре подробно описывается, кто кому и что дарит. Дарение - безвозмездный формат, все это знают. С юридической точки зрения это означает, что даритель не может выдвигать встречные требования, ожидать в ответ деньги или услуги. Отнимать подарок из-за конфликта, развода или разочарования в человеке. Нотариальный акт обладает повышенной доказательной силой в суде, а значит, его сложно оспорить.

Однако закон предусматривает отдельные ситуации, когда по решению суда подарок придется вернуть. "Во-первых, если получатель умышленно причинил дарителю телесные повреждения, покушался на его жизнь или жизни его близких. Во-вторых, если подарок имеет для дарителя неимущественную ценность, например, это фамильная драгоценность, а одаряемый пытается его уничтожить", говорят эксперты.

Фото: lucigerma / iStock
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Любопытно, что в договоре можно прописать и намерение преподнести тот или иной подарок. То есть подарить пока не саму вещь, а бумагу с печатью. Но это также надежно, как передать непосредственно ключи от квартиры (или машины). "В договоре фиксируется и сам подарок, и конкретный срок или событие, после которого он будет вручен. Если устные договоренности в юридическом плане ничего не значат, то с нотариально удостоверенным договором дарения есть шансы добиться обещанного, - рассказали в ФНП. - договор дарения, как и другие виды сделок, можно заключить дистанционно или по доверенности. Если использовать доверенность, в ней необходимо прописать четкие полномочия - кто, кому и что именно может подарить от вашего имени. И, конечно, от подарка можно отказаться - просто не подписывая договор или расторгнув его по всем правилам до момента получения презента".

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