Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что пандемия не должна отражаться на посещении храмов. В церкви нужно ходить, но при этом не забывать носить маски, подчеркнул он.

- Пусть благословение Божие пребывает над вами, укрепляет ваши силы, ограждает от напасти, которая сегодня овладела всем миром, от пандемии очень опасного заболевания, - сказал он, обратившись к прихожанам Троицкого собора Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Призвав верующих беречь себя, своих родных и близких, патриарх подчеркнул, что это никак не должно отразиться на посещении храмов.

- Мне докладывают, что некоторые уже и в храм перестали ходить: в магазин ходят, в метро катаются, а в храм почему-то побаиваются, - цитирует патриарха РИА Новости.

Владыка напомнил, что в храме нужно носить маски, особенно тем, кто не сделал прививку, не имеет иммунитета. "Но в храм ходить нужно!" - сказал патриарх. И напомнил, что всегда, чем больше было проблем и опасностей, "тем более наш народ наполнял храмы".

- Достаточно вспомнить - а я могу вспомнить по рассказам своих родителей - храмы Ленинграда во время блокады. Голод, многие не в силах дойти, а храмы переполнены, - поделился своими мыслями патриарх. И пожелал нынешнему поколению петербуржцев быть столь же благочестивыми и чувствовать "необходимость соприкосновения с Божией благодатью в святых храмах".