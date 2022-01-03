Песков рассказал о согласовании заявления лидеров ядерной "пятерки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как согласовывалось заявление лидеров ядерной "пятерки" о недопущении гонки вооружений.

Ранее было опубликовано заявление лидеров России, Великобритании, Китая, США и Франции, где подчеркивалось, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Политики высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия.

Совместное заявление, как сообщил ТАСС Песков, было согласовано по дипломатическим каналам. При этом текст полностью отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно лидеров.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, как страны утверждали документ.

Ранее Песков заявлял, что саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления. Между тем даты мероприятия пока не определены.