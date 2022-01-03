Полиция Южной Кореи арестовала россиянина за убийство соотечественника

Управление полиции Республики Корея по городу Квесан (провинция Южная Чхунчхон) сегодня заявило, что по обвинению в убийстве они задержали 27-летнего гражданина России, чье имя не называется.

Согласно распространенной информации, в новогоднюю ночь в 3 часа утра 1 января к ним поступила информация, что в одном из домов деревни Чхочжун уезда Чынпхён был обнаружен труп 30-летнеого россиянина, на теле которого были многочисленные ножевые ранения.

Для выяснения обстоятельств убийства были проанализированы видеозаписи с камер наблюдения в окрестностях, в результате чего подозрения пали на другого россиянина в возрасте 27 лет, который подался в бега. На поимку подозреваемого ушло шесть часов, в итоге в районе 9 часов утра 1 января он был задержан. Как выяснилось в результате допроса, два россиянина в новогоднюю ночь распивали спиртные напитки. В процессе разговора завязалась словесная ссора, которая привела к тому, что один нанес другому смертельные ранения ножом и попытался скрыться.