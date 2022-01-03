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03.01.2022 16:40
Рубрика: Культура

"Последний богатырь. Посланник тьмы" собрал 239 млн рублей за уик-энд

Текст: Наталья Лебедева

Только 2 января российский кинотеатры заработали около 560 миллионов рублей, а с учетом стран СНГ общая сумма сборов составила почти 630 миллионов рублей. Абсолютным рекордсменом среди фильмов стала сказка-фэнтези "Последний богатырь: Посланник тьмы", показавшая рекорд сборов 2 января и за весь период новогодних праздников для отечественного кино.

Фото: kinopoisk.ru
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Третья часть отечественной франшизы про Ивана, неожиданно получившего богатырскую силу и оказавшегося в сказочном мире, заработала 239 миллионов рублей, сообщает сайт kinobusiness.com. Предшественник "Последний богатырь: Корень зла" год назад собрал чуть меньше - 223,82 миллионов рублей. Общая касса триквела после 11 дней показов достигла 917 млн рублей. Аналитики прогнозируют, что миллиардный рубеж будет преодолен 3 января.

Вторую строчку со 125 миллионами рублей занимает кинокомикс "Человек-паук: Нет пути домой". Общий актив блокбастера уже составил более 2,5 миллиарда рублей. Трехмиллиардный рубеж, как ожидают, будет преодолен к концу недели.

Бронза у голливудского мультфильма "Зверопой 2", который в прошедшее воскресенье принес своим создателям 73 миллиона рублей, а общая касса достигла 381 миллиона.

На четвертом месте еще одна анимационная лента, на этот раз отечественного производства - "Три богатыря и конь на троне" - с общими сборами в 111 миллионов рублей в премьерный уик-энд.

Замыкает первую пятерку собравшая 87 млн рублей в премьерный уик-энд спортивная драма о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат "Чемпион мира".

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