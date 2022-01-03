Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по улучшению ситуации в горнодобывающей отрасли, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин во время выступления в День народного единства у памятника погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов, в Карантинной бухте. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Перечень поручений утвержден по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года. Основным адресатом поручений стало правительство РФ.

- До 1 марта поручено проанализировать исполнение поручений после ЧП на шахтах "Распадская" и "Северная", при необходимости принять меры.

- До 1 мая необходимо при необходимости принять меры по последовательному закрытию угольных шахт с высоким риском аварий.

- Если понадобится - ввести запрет на предоставление новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом. Срок исполнения поручения - до 1 мая.

- Предстоит также рассмотреть вопрос об увеличении размера компенсационных выплат в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Средства должны выплачиваться за счет эксплуатирующей организации или иного владельца опасного производственного объекта.

- Кабмину поручено исключить из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтеров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки, то есть от количества добытого угля. В том числе это касается оплаты по сдельным расценкам. При этом должна сохраняться доля условно-постоянной части в структуре заработной платы шахтеров не менее 70%. Корректировку президент ждет до 1 февраля.

- Правительству предстоит обеспечить внесение в КоаП изменений на тему административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля. Это необходимо сделать до 2023 года.