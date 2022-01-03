Андрей Бочкарев: В Москве построено 88 км дорог и 34 мостов и тоннелей за 2021 год

В Москве построено 88 км дорог и 34 мостов и тоннелей за 2021 год. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил так же, что при реализации проектов развития дорожной инфраструктуры большое внимание уделяется и безопасности пешеходов: "За прошлый год мы ввели 20 пешеходных переходов".

Напомню, на "Деловом завтраке" в "РГ" Андрей Бочкарев сообщил, что единый транспортный каркас Москвы планируется сформировать к 2024 году: "К этому времени будет достроена Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей".