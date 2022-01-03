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03.01.2022 19:47
Рубрика: Общество

Что столичные парки подготовили на Рождество

Текст: Ирина Огилько
Виртуальные мастер-классы, концерты, спортивные занятия и лекции подготовили парки Москвы. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Бабушкинский парк 7 января в 14:00 для подготовил для подписчиков музыкальную программу "Рождество идет, радости несет!". Коллективы отдела "Музыкальный фольклор" ДШИ им. С.И. Мамонтова представят народное музыкально-театрализованное действо и поздравят всех с праздником Рождества. Зрителей ждет встреча с веселыми колядовщиками, озорной козой и Рождественским ангелом, на которой прозвучат традиционные новогодние и рождественские песни. Программа подготовлена при участии педагогов Марии Некалиной, Ирины Перец, Александра Сомова (VK, Instagram, Facebook).

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К Рождеству в социальных сетях парка "Ходынское поле" можно будет смастерить рождественского ангела - игрушки. Сделают ангела в адаптированной технике создания народной игрушки. Для участия понадобятся: квадрат белой ткани, белые нитки, кусочек сеточки (или другой любой ткани для крыльев), ленточка для украшения, ножницы. Занятие пройдет 7 января в 11:00 (Instagram).

Парк "Красная Пресня" приглашает подписчиков на мастер-класс по вязанию праздничных гирлянд 7 января в 18:00. Зрители смогут создать креативные и красивые украшения на елку в виде гирлянд со снежинками под руководством мастера. К онлайн-встрече нужно будет подготовить нитки YarnArt 160 м / 100 г, крючок №5 (Instagram).

В социальных сетях Перовского парка пройдет творческий мастер-класс по созданию свечи из вощины. 7 января в 10:00 рукодельница Надежда Ишимова расскажет, как сделать медовые свечи из пчелиного воска. Для мастер-класса нужно подготовить лист из вощины, хлопковый фитиль, эфирное масло (любое), ленты или жгут для декора, сухоцветы (лагурус, лаванда, колоски, эвкалипт и др.). Такая свеча имеет цветочно-медовый аромат и интересный дизайн (Instagram).

В социальных сетях усадьбы Воронцово пройдет мастер-класс по созданию рождественского ангела из необычного материала фоамирана. Фоамиран - материал, из которого легко и удобно делать различные поделки. На мастер-классе расскажут, как из фоамирана сделать блестящего ангела, которым можно украсить дом к Рождеству. Участникам понадобятся: фоамиран, клей-пистолет, жемчужины для декора, маленький новогодний шар. Занятие пройдет в социальных сетях парка 7 января в 14:00 (VK, Instagram, Facebook).

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Сад "Эрмитаж" приглашает своих подписчиков на мастер-класс по созданию авторской посуды. Под руководством художника и дизайнера Тихона Скрынникова на мастер-классе по росписи фарфоровых кружек зрители смогут сделать уникальный рождественский подарок близким. Кружку можно будет использовать также, как и любую другую посуду, потому что рисунок окажется заглазурован. Вам понадобятся: фарфоровая кружка, перманентные маркеры любых цветов и духовка, чтобы запечь рисунок. Занятие будет опубликовано 7 января в 13:00 (VK, Instagram, Facebook).

Парк "Сокольники" 7 января в 14:00 проведет онлайн-мастер-класс по изготовлению рождественского венка. Подписчикам расскажут, какие подручные материалы понадобятся для его создания, чем и в каких вариациях можно украсить будущий венок и, конечно, как сделать его с нуля. Параллельно можно будет принять участие в квизе по различным рождественским традициям. Вопросы о празднике будут появляться в инстаграм-аккаунте парка на протяжении дня (Instagram).

7 января в 12:00 в социальных сетях Таганского парка пройдет мастер-класс по созданию рождественского ангела из бумаги. Для участия в мастер-классе понадобятся: кружевная бумажная салфетка, бусины, веревка (бечевка), клей-пистолет, ножницы, лента (VK, Instagram, Facebook).

7 января подписчиков парков "Дубки" и Гончаровский ждет онлайн-выставка "Рождественские истории". Зрители увидят рождественскую коллекцию ватных игрушек мастера Мараловой Ольги: "Мальчик по советской открытке", "Девочка со снеговиком", "Девочки с рождественской открытки", "Рождественская карусель", "Рождественская елочка", "Мальчик с рождественским венком, вариации по открытке Джоан Линкольн" и другие. Игрушки из ваты - очень легкие и нежные, они ассоциируются с советским детством и запахом мандаринов и красивыми сюжетными открытками (VK, Instagram, Facebook).

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