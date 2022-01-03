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03.01.2022 15:06
Рубрика: Экономика

Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году

Текст: Ирина Огилько

В 2022 году услуга "оплата лицом" заработает на Московском центральном кольце. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Как сообщает канал, в 2021 году по биометрии зашли в метро 122 тыс. человек - пассажиры и сотрудники. Face Pay - самый масштабный сервис для оплаты проезда по распознаванию лица в мире. Более 55 тыс. пассажиров метро уже пользуются Face Pay.

"В 2022 году по поручению мэра Москвы мы продолжим развитие этого инновационного способа оплаты проезда. Так, стоимость разовой поездки на метро по Face Pay сохранилась на уровне 46 рублей - столько же стоит одна поездка по "Тройке". Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной "Тройкой" и социальными картами для студентов и школьников"‎, - цитирует ведомство руководителя департамента транспорта Максима Ликсутов.

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