"Гадкого койота" могут закрыть на 90 суток

Работу бара "Гадкий койот" в центре столицы может быть приостановлена на 90 суток из-за нарушений мер против COVID-19. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

В ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности инспекторами были выявлены нарушения в баре "Гадкий койот", который расположен по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 13.

"В ходе мониторинга было отмечено большое скопление людей на территории бара. Сотрудники и посетители находились в баре без средств индивидуальной защиты либо носили маски ненадлежащим образом. Помимо этого, в баре предоставлялись услуги по курению кальянов, что в условиях распространения коронавирусной инфекции, также является нарушением", - отметил Сергей Михайлов.

Напомним, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.