Названы главные покупатели московского мороженного

Помимо россиян, столичное мороженое объят ряд иностранных государств. В какие страны Москва экспортирует мороженое рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как сообщает пресс-служба департамента, московское мороженое пользуется спросом в США, Казахстане, Канаде, Китае и Белоруссии. "Всего за 9 месяцев этого года было экспортировано 15,94 тысячи тонн мороженого, - на 65,3% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. В денежном выражении объем поставок вырос на 72,7% до 39,64 миллиона долларов, - сообщает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Ключевыми потребителями стали Соединенные Штаты Америки, Казахстан, Канада, Китай и Белоруссия".