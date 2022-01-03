Синоптики предупредили о морозах и резком ухудшении погоды в Москве

На этой неделе в Москве морозы усилятся, а в среду ожидается "штормовое ненастье".

Согласно прогнозу синоптиков, 4 и 5 января температура воздуха в столице будет на 2-3 градуса ниже нормы. Ночью: -10…-15 градусов, днем:- 5…-10. Во вторник есть вероятность небольшого снега, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В среду ожидается резкое ухудшение погоды. Активный циклон с Атлантики принесет с собой сильные осадки. Выпадет до 25 процентов от месячной нормы. Порывы ветра будут достигать ураганных значений - 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление "рухнет на самое дно барической пропасти" - до 725 миллиметров ртутного столба. Это на 20 единиц ниже нормы.

В пятницу морозы в столице усилятся: в светлое время суток воздух прогреется максимум до -7 градусов. В субботу утром столбики термометров опустятся до отметки "-19 градусов". Днем 8 января не выше минус восьми.