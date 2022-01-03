Новости

Синоптики предупредили о морозах и резком ухудшении погоды в Москве 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
Российских туристов предупредили о непогоде в Хургаде 01:06
В РПЦ не считают присоединение африканских приходов вторжением в Африку 01:05
С этого года установке подлежат только умные счетчики электричества 01:00
Суданский премьер-министр ушел в отставку 00:41
В Израиле одобрена 4-я доза вакцины для пожилых людей и медиков 02.01.2022
Шестеркин отразил все 38 бросков и был признан второй звездой матча НХЛ 02.01.2022
В Гаити произошло покушение на премьер-министра 02.01.2022
В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикроном" 02.01.2022
В Азербайджане пограничник застрелил троих сослуживцев 02.01.2022
Астроном назвал доступные взору в Крыму в 2022 году небесные явления 02.01.2022
Более 484 тыс. военнослужащих прошли ревакцинацию 02.01.2022
Губернатор: УК Пензы нужно лишать лицензий за плохую уборку снега 02.01.2022
Роналдо заразился коронавирусом 02.01.2022
Попавших в ДТП под Рязанью пассажиров отвезут в Астрахань резервным автобусом 02.01.2022
В Ижевске из-за снегопада закрыли аэропорт 02.01.2022
Синоптик сообщил, что "нормальная зима" закончится вместе с январем 02.01.2022
В Петербурге 1 января от COVID-19 привилось 340 человек 02.01.2022
Снегопад парализовал движение в горах Сочи 02.01.2022
Пилоты "КАМАЗ-мастер": навигация на первом этапе "Дакара" была сложной 02.01.2022
Чем опасен для нашей планеты астероид Апофис 02.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
03.01.2022 03:10
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о морозах и резком ухудшении погоды в Москве

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

На этой неделе в Москве морозы усилятся, а в среду ожидается "штормовое ненастье".

Согласно прогнозу синоптиков, 4 и 5 января температура воздуха в столице будет на 2-3 градуса ниже нормы. Ночью: -10…-15 градусов, днем:- 5…-10. Во вторник есть вероятность небольшого снега, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Синоптик сообщил, что "нормальная зима" закончится вместе с январем

В среду ожидается резкое ухудшение погоды. Активный циклон с Атлантики принесет с собой сильные осадки. Выпадет до 25 процентов от месячной нормы. Порывы ветра будут достигать ураганных значений - 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление "рухнет на самое дно барической пропасти" - до 725 миллиметров ртутного столба. Это на 20 единиц ниже нормы.

В пятницу морозы в столице усилятся: в светлое время суток воздух прогреется максимум до -7 градусов. В субботу утром столбики термометров опустятся до отметки "-19 градусов". Днем 8 января не выше минус восьми.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
Захарова: Британия финансирует раскачку внутриполитической ситуации в РФ
Российских туристов предупредили о непогоде в Хургаде
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю
В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикроном"
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год