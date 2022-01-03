Новости

Песков рассказал о согласовании заявления лидеров ядерной "пятерки" 19:58
Собянин показал лучшие места для селфи в Москве 19:17
Названы главные покупатели московского мороженного 19:07
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работают в штатном режиме 19:03
Минздрав РФ сообщил, что жизнь пострадавших в ДТП в Беларуси вне опасности 18:47
Большунов финишировал пятым в масс-старте на "Тур де Ски" 18:15
ОПЕК избрала представителя Кувейта своим новым генсеком 18:04
В Кремле прояснили вопрос о саммите лидеров стран "ядерной пятерки" 17:51
СК Беларуси возбудил дело по факту ДТП, в котором пострадали россияне 17:35
Коронавирус объявился в Антарктиде 17:07
Автобус с россиянами попал в ДТП в Беларуси, 41 человек пострадал 17:06
"Гадкого койота" могут закрыть на 90 суток 16:56
Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс 16:41
Умер создатель фильмов The Beatles Денис О'Делл 16:33
Полиция Южной Кореи арестовала россиянина за убийство соотечественника 16:32
Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году 15:06
В Берлине анонсировали встречу внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции 14:41
Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года 14:35
Умер трехкратный чемпион ОИ в тройном прыжке Виктор Санеев 14:23
Израиль вновь откроет границы для туристов 14:18
В 2022 году МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде 14:00
СМИ: Британским военным в Эстонии приказали имитировать бурную деятельность 13:25
Очки с оленьими рогами, шапку для бани и муравьиную ферму забывали пассажиры МЦД в минувшем году 13:15
В минобороны Южной Кореи создан военно-космический отдел 13:10
В Азербайджане задержали застрелившего троих сослуживцев пограничника 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 19:03
Рубрика: Экономика

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работают в штатном режиме

Текст: Ирина Огилько

Новогодняя ночь и первые дни нового года прошли без происшествий и инцидентов на коммунальных сетях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, городские службы продолжат работать в усиленном режиме до конца праздников.

Повсеместно ведутся работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столицу ожидают очередные сильные снегопады. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

Андрей Бочкарев: В Москве построено 88 км дорог и 34 мостов и тоннелей за 2021 год
В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах