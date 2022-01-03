Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работают в штатном режиме

Новогодняя ночь и первые дни нового года прошли без происшествий и инцидентов на коммунальных сетях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, городские службы продолжат работать в усиленном режиме до конца праздников.

Повсеместно ведутся работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столицу ожидают очередные сильные снегопады. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.