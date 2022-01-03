Собянин показал лучшие места для селфи в Москве

Традиционные локации для сказочных фотографий показал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Всего в этом году город украсили более четырех тысяч объемных декоративных конструкций и свыше тысячи елей.

На улицах и площадях установили полюбившиеся горожанам световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары, светящиеся фигуры животных. Среди наиболее красивых мест - Красная площадь и прилегающие территории, Мясницкая улица, Кузнецкий мост и другие.

Посмотреть на импровизированную выставку красивых фотографий можно на личной странице мэра.