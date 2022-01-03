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03.01.2022 16:51
Рубрика: Экономика

В Москве построят новые спорткомплексы с катками

Текст: Ирина Огилько

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства в столице спорткомплексов с катками. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как написал градоначальник, хоккей - популярная игра. В Москве есть более 1,4 тыс. дворовых и районных катков, десятки больших ледовых арен, где можно заниматься этим видом спорта.

"В планах - строительство спорткомплексов с катками в Некрасовке, на Ленинградском проспекте, "Самбо-70", "Кристалл" в Лужниках, "Сталкер" в Куркино, реконструкция ледового дворца "Сокольники", - написал Собянин.

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