Как на Дальнем Востоке исполняли просьбы детей с "Елки желаний"

Четвертый год подряд в России проходит благотворительная акция "Елка желаний", которая входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". В ней принимают участие дети возрасте от трех до 17 лет. Это малыши с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из семей со сложным материальным положением. Чиновники, сотрудники различных организаций и другие желающие могут исполнить их маленькие и большие мечты.

"Российская газета" узнала, как акция проходила в самой отдаленной части страны - на Дальнем Востоке.

В машинисты б я пошел...

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн дал старт акции "Елка желаний" еще 24 декабря. Тогда в правительстве автономии вручили первые подарки. Несколько ребят стали счастливыми обладателями полезной техники. Воспитанник детского дома №1 Аким Шушков получил ноутбук, Антонина Горелова - моноблок, Анна Кульмаметова - планшет, а три родных брата Михаил и Иван Самковы и Владислав Репин из детского дома №2 - игровую консоль Play Station.

А для 12-летнего Данила Моторкина из города Облучья исполнилась мечта стать ближе к поездам. В своем новогоднем желании мальчик рассказал о том, что хочет быть машинистом или помощником машиниста электровоза. По просьбе губернатора, для ребенка устроили экскурсию в местом локомотивном депо. Будущего машиниста и его маму встретил глава Облученского района Евгений Рекеда.

- Судя по эмоциям, представить себя в роли машиниста у мальчика получилось, - отмечают в пресс-службе правительства ЕАО.

Желания детей исполняли также заместители председателя правительства, депутаты областного Законодательного собрания и сенаторы. Так зампред Валерий Жуков вручил графический планшет десятилетнему Артему Чумакову из поселка Николаевка, зампред Илья Семенов подарил Артуру Ковалеву из Биробиджана механизированную модель автомобиля из серии LEGO Technic, а председатель Заксобрания области Роман Бойко вручил большой кукольный домик девочке с особенностями развития, 11-летней Ксении Митрошкиной из села имени Тельмана Смидовичского района.

- Очень удивились, что заявку быстро приняли, еще больше удивились, когда нам позвонили и сказали, что нас приглашают в законодательное собрание, - призналась мама Ксюши.

- Это особенный ребенок, поэтому и отношение к ней у нас особенное. Я очень рад, что мне удалось познакомиться с ней, ее семьей, - цитирует слова Романа Бойко ТАСС.

Территория сильных духом

Маленькое новогоднее чудо для трехлетнего Тимофея удалось совершить сотрудникам прокуратуры Чукотского автономного округа. Они подарили ему дорогостоящий спортивный комплекс, ведь для малыша с диагнозом спинально-мышечная атрофия 3 типа ежедневные тренировки жизненно необходимы. Исполнить желание оказалось непросто - на Чукотке в продаже таких комплексов нет, а доставить их в отдаленный регион можно только самолетом.

Фото: Прокуратура ЧАО

- Транспортные компании одна за другой отказывали нам в доставке, поскольку комплекс металлический, имеет большой вес, - рассказала старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Анастасия Паскова. - Одна компания пошла навстречу, правда запросила 65 тысяч рублей, что в три раза больше стоимости самого комплекса. Каждый раз убеждаешься, что жизнь в нашем регионе - это определенный подвиг, Чукотка - территория сильных духом людей, здесь не принято отступать, а только помогать. Благодаря вот такой помощи людей мы все же осуществили доставку.

Как признались сотрудники прокуратуры, принять участие в акции они решили даже раньше, чем на Чукотке установили "Елку желаний", задание снимали с виртуального дерева на сайте акции. Это оказалось большой удачей для Оксаны, мамы Тимофея, которая тоже решила принять участие в проекте именно через интернет.

- Я заполнила анкету на сайте, но, если честно, совершенно не надеясь на то, что желание исполнится, - призналась женщина. - В Анадыре в продаже отсутствуют такие комплексы, а нам конечно очень хотелось, чтобы Тимоша укреплял свои мышцы. Сказать, что я удивилась, когда мне позвонили из прокуратуры и пригласили обсудить вопросы покупки и доставки - ничего не сказать!

Подарок малышу уже вручили, и он приступил к занятиям.

Дед Мороз от губернатора

В Приморском крае, по традиции, первым участником акции "Елка желаний" всегда становится губернатор. С елки он обязательно снимает два шарика с детскими мечтами. В этот раз глава Приморья Олег Кожемяко исполнил желания 11-летнего Артема Кулика из Уссурийска, который просил ноутбук, и девятилетней Карины Варвариной из Владивостока, которая очень хотела в подарок лыжный костюм.

Подарок Карине принес лично Дед Мороз, и это усилило ощущение чуда. 30 декабря волшебник постучал в дверь квартиры девочки и поздравил ее с праздником. Малышка рассказала, что в новом костюме будет кататься на коньках. Каток находится прямо возле ее дома, и она часто ходит туда с друзьями.

Фото: Правительство Приморского края

Исполнились желания и других маленьких приморцев. Девятилетняя Виктория Челак и пятилетняя София Дичук, которые проходят лечение в онкогематологическом центре Краевой детской клинической больницы №1, получили подарки от главы Находкинского городского округа Тимура Магинского. Вике достался конструктор "Лего", а Соне кукла L.O.L.

- Это моя почетная миссия от Деда Мороза, который передал вам эти подарки, - сказал девочкам Тимур Магинский.

Глава Уссурийска Евгений Корж подарил ноутбук Кире Бугаец, металлический конструктор Брониславу Былкову и велосипед Ярославу Ткачу. Всего в рамках акции подарки получили 45 уссурийских ребят.

Воспитанники Центра содействия семейному устройству в селе Сержантово мечтали, чтобы у них появился синтезатор, который даст им возможность серьезно заниматься музыкой. Мечту детей исполнил мэр Дальнегорска Александр Теребилов.

А глава города Артема Вячеслав Квон вручил подарок одной из самых взрослых участниц акции. 17-летняя Вероника осваивает профессию парикмахера и мечтала о специальном оборудовании, необходимом для обучения в колледже.