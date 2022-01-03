На Сахалине съехал в кювет пассажирский автобус

В 10 километрах к северу от села Онор Сахалинской области съехал в кювет пассажирский автобус.

Как сообщили в региональном главке МЧС, информация о происшествии поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 14:30 по местному времени. На место происшествия выехали пожарные из Онора и мобильный пункт обогрева из поселка городского типа Смирных.

Число людей, находившихся в автобусе не уточнялось. Пострадавших нет. Пассажиров и водителя отправили в пункт временного размещения в Онор. Туда за ними приедет резервный автобус, отправленный перевозчиком.