На Сахалине съехал в кювет пассажирский автобус

Новости

Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади 09:42
Тест на логику: проверьте уровень мышления вашего ребенка 09:30
Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля 09:23
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19 08:31
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой 08:20
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом 05:22
АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров 05:00
Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов 03:47
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей 03:45
Синоптики предупредили о морозах и снегопаде в Москве 5 января 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
Российских туристов предупредили о непогоде в Хургаде 01:06
В РПЦ не считают присоединение африканских приходов вторжением в Африку 01:05
С этого года установке подлежат только умные счетчики электричества 01:00
Суданский премьер-министр ушел в отставку 00:41
В Израиле одобрена 4-я доза вакцины для пожилых людей и медиков 02.01.2022
Шестеркин отразил все 38 бросков и был признан второй звездой матча НХЛ 02.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 08:22
Рубрика: Происшествия

На Сахалине съехал в кювет пассажирский автобус

Текст: Дина Непомнящая

В 10 километрах к северу от села Онор Сахалинской области съехал в кювет пассажирский автобус.

На Камчатке два человека скончались в застрявшей на трассе машине

Как сообщили в региональном главке МЧС, информация о происшествии поступила оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 14:30 по местному времени. На место происшествия выехали пожарные из Онора и мобильный пункт обогрева из поселка городского типа Смирных.

Число людей, находившихся в автобусе не уточнялось. Пострадавших нет. Пассажиров и водителя отправили в пункт временного размещения в Онор. Туда за ними приедет резервный автобус, отправленный перевозчиком.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств