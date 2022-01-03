В Магаданской области пассажиры маршрутки отравились угарным газом

Несколько пассажиров отправились угарным газом во время поездки в маршрутном такси из поселка Усть-Омчуг в Магадан. В салоне находились десять человек.

"Прокуратура Магадана выясняет обстоятельства произошедшего. Сотрудникам полиции уже даны соответствующие указания о проведении проверки", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Колымы.

Известно, что угарный газ скапливался во время всего пути следования маршрутки. Пассажирам понадобилась помощь медиков. После осмотра врачей от госпитализации все пострадавшие отказались.