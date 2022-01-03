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03.01.2022 03:47
Рубрика: Общество

Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов

Текст: Дина Непомнящая

Ученым приморского национального парка "Земля леопарда" с помощью фотоловушки удалось получить уникальные кадры "песни" леопарда по имени Ониисан. Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Личность зверя специалисты установили по пятнам на шкуре, такой узор у всех больших кошек уникален. Этому леопарду в базе данных "Земли леопарда" присвоен номер Leo 106M. А имя Ониисан, которое в переводе с японского означает "старший брат", дали ему "крестные". Хранителями этого леопарда являются сотрудники российского офиса ООО "Бразер".

Видео: Любопытный леопард сделал "селфи" в приморском заповеднике

Хищника засняли неподалеку от Кравцовских водопадов. Вначале он осматривал окрестности с вершины горного хребта, а после начал мелодично рычать. Эксперты отмечают, что своим поведением он показал себя хозяином этой территории. Кроме того, таким рыком животные порой привлекают своих "вторых половинок".

"Самец обозначил свое присутствие, дав сигнал всем лесным обитателям. Он продемонстрировал поведение здорового взрослого самца, заявил окружающему миру о своих правах на территорию и добычу с помощью одного из методов хорошо развитой коммуникативной системы леопардов. Взрослому леопарду нужно каждую неделю съедать несколько десятков килограммов мяса, так что вопрос территории - это вопрос охотничьих угодий и кормовых ресурсов", - объяснила начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.

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