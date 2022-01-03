На Алтае десятки человек провалились под лед на озере в заказнике

В Алтайском крае в заказнике на озере Лебедином (Светлом) несколько десятков человек провалились под лед. По предварительным данным, никто не пострадал.

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. Высказываются две версии произошедшего.

Согласно первой, люди по льду массово решили обойти КПП, где приобретаются билеты в заказник. Цена билета, к слову, составляет 50 рублей с человека.

По второй версии, туристы решили подойти поближе к лебедям.

Так или иначе, лед под отдыхающими треснул, и люди оказались в воде. Инцидент произошел недалеко от берега, глубина была примерно по колено. Туристы быстро выбрались, правда, многие сильно промокли. К слову, днем температура воздуха в районе озера опускалась ниже минус 10 градусов.