Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

В Урванском районе Кабардино-Балкарии в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, авария произошла рядом с селом Зарагиж вечером 3 января.

- По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ-2112, 38-летний местный житель, двигался со стороны села Зарагиж в направлении села Псыгансу, водитель второго автомобиля, 40-летний мужчина с четырьмя пассажирами, двигался во встречном направлении, - говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП скончались 64-летний мужчина и 79-летняя женщина - пассажиры "девяносто девятой". Водители автомобилей, а также еще два пассажира ВАЗ-21099 получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Причины ДТП сейчас устанавливают правоохранители. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.