Экологические угрозы в Финском заливе отследят по ритмам сердца моллюсков

Необычную технологию отслеживания экологических угроз в российской части Финского залива предложили ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН. Они создали систему раннего выявления опасной концентрации загрязняющих веществ, основанную на анализе сердечного ритма некоторых видов моллюсков.

Как сообщает пресс-служба СПб ФИЦ РАН со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга Андрея Шарова, анализируется в частности такой показатель как время восстановления частоты сердечных сокращений моллюсков после стресса до фонового уровня.

Ученые организовали несколько экспедиций, в ходе которых анализировали концентрацию опасных химических веществ в воде и изучали состояние беспозвоночных, оказавшихся в зоне заражения.

В принципе, состояние большей части российской акватории Финского залива не вызвало серьезных опасений ученых - концентрация кадмия, свинца и нефтепродуктов оказалась низкой. Но в местах поступления сточных вод и в непосредственной близости от портов Петербурга и Ленобласти были выявлены высокие концентрации цинка, полиароматических углеводородов и оловоорганических соединений, а у Сестрорецка и Большой Ижоры ученые нашли следы фармацевтического препарата диклофенака. Все эти данные ученым удалось собрать как благодаря изучению проб воды и донных отложений, так и посредством мониторинга состояния здоровья моллюсков.

Исследователи полагают, что созданная ими система позволит отладить раннее предупреждение экологических рисков и прогнозировать их развитие на основе данных о состоянии здоровья популяции морских обитателей.